SANITA' - Ad annunciarlo Maccioni (direttore Av3) durante l'incontro al Rotary cittadino: «A giorni la firma dell'incarico ai progettisti»

«Da qui a pochi giorni firmeremo il contratto con il gruppo di progettisti per l’ospedale di Tolentino che dovranno predisporre il progetto esecutivo che sarà pronto verso la metà di gennaio. Di seguito verrà indetta la gara per assegnare i lavori. I tempi sono stretti e dettati dalle norme degli appalti». A dirlo Alessandro Maccioni, direttore dell’Area vasta 3, durante l’incontro a Tolentino organizzato dal Rotary cittadino sul tema “La sanità nel territorio colpito dal sisma” nella sala San Giorgio del complesso monumentale di San Nicola.

«Tra i diversi ospedali sul territorio maceratese quello di Tolentino ha subito danni maggiori – ha ricordato Maccioni -m ed ora verrà in parte demolito e ricostruito». Maccioni, dopo aver ricordato le varie fasi per la chiusura di parte della struttura sanitaria tolentinate e per il trasferimento e ripristino dei laboratori nell’ex farmacia e nei locali dell’Assm, ha spiegato che «si è deciso di abbattere e rifare la struttura con 15 milioni di euro. C’è stata la gara per individuare il gruppo dei progettisti nell’ambito del quale c’è un tecnico locale ed è l’ingegnere che ha effettuato la verifica sismica dell’ospedale. La nuova struttura, di 6mila metri quadrati, sarà realizzata in due piani con isolatori sismici così sarà ultra sicura e ospiterà 50 posti letto di cure intermedie con il 20% in più, rispetto a prima, se si dovesse prevedere una espansione del reparto dialisi. Una parte della vecchia struttura verrà demolita compresa la zona dell’attuale distretto». Maccioni si è soffermato a illustrare anche la situazione degli altri ospedali del Maceratese. Hanno contribuito al dibattito Giovanna Faccenda, direttrice sanitaria di Macerata, Ermanno Zamponi, responsabile del 118, Marco Sigona, responsabile dell’Unità operativa ferite difficili e socio del Rotary “Matteo Ricci”, Loredana Piermattei, consigliera dell’Ordine dei medici di Macerata. Di seguito Chiara Ridolfi e Ludovica Capponi hanno illustrato il progetto “Uniti per circolamente” dell’Afam Alzheimer delle Marche. Al termine della serata la presidente del Rotary di Tolentino Carla Passacantando ha consegnato una somma di denaro a padre Gabriele Pedicino per sostenere i giovani della fraternità, attività che quest’anno compie dieci anni, nonché la Giornata mondiale dei giovani che si terrà a Tolentino nei prossimi mesi.