POLITICA - Il commissario Paolo Arrigoni ha convocato l'incontro per mercoledì 11 settembre alle 19 alla Domus San Giuliano

La Lega Macerata fa un secondo passo in vista delle elezioni del 2020. Il commissario in pectore Paolo Arrigoni ha convocato un’assemblea per mercoledì 11 settembre alle 19 alla Domus San Giuliano, uscendo così dal silenzio delle ultime settimane. Il motto è racchiuso nell’hashtag #maiconilpd. Sarà un’assemblea allargata, oltre che ai militanti, anche ai sostenitori. Il primo passo della Lega a Macerata era stato compiuto lo scorso 25 luglio con un’assemblea che ha sancito l’ingresso del consigliere comunale Andrea Marhciori (leggi l’articolo).

«È il segnale – si legge in una nota – che la Lega è tutt’altro che restìa ad aprirsi alla collaborazione e al sostegno dei cittadini di buona volontà che vogliono realmente lavorare ad un profondo cambiamento nella politica del territorio». All’ordine del giorno, “democrazia, rispetto del voto e delle regole”. «Oltre a dare gli ultimi ritocchi – prosegue la nota della Lega – ad iniziative tematiche come la gazebata del 21 e 22 settembre, il tradizionale raduno di Pontida (il 15 settembre saranno tre i bus in partenza dalla sola provincia di Macerata), la manifestazione programmata per il 19 ottobre a Roma, si getteranno le basi della campagna per la doppia tornata elettorale comunale e regionale del 2020.Il tutto con un occhio alla formazione attraverso l’avvio dell’Accademia Federale Lega Marche 2019/2020, già sold out e non solo perché si sono iscritti gli oltre 100 amministratori che le recenti elezioni comunali hanno portato in dote al Carroccio made in Marche».

«La Lega sta dimostrando in ogni occasione di essere realmente dalla parte dei cittadini e di fuggire la politica delle rendite di posizione che ha condizionato pesantemente l’amministrazione del territorio – dichiara Paolo Arrigoni, responsabile della Lega Marche e commissario della Lega Macerata – La cronaca quotidiana certifica il fallimento di un Pd maceratese e regionale interessato più ad “appaltare” che a “costruire benessere” per la città e la regione: basta guardare lo scempio che è stato fatto della sanità pubblica da Ceriscioli o il crescendo imbarazzante di passi falsi dell’amministrazione Carancini. La Lega non si arrocca, piuttosto si apre ad ogni contributo purché costruttivo e cominceremo già da questa assemblea in cui costituiremo i gruppi di lavoro per affrontare in maniera tematica le criticità locali e dare loro risposte immediate ed adeguate».