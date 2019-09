CIVITANOVA - "Le Marche in bici" il prossimo 13, 14 e 15 settembre al Lido Cluana, a cura di Mauro Fumagalli e Stefano Marchegiani

Un festival della bicicletta nelle Marche, lo hanno pensato e realizzato i frondatori di www.marchebikelife e www.biocycle-sibillini.it, che da tanti anni si occupano di cicloturismo in questa regione. Mauro Fumagalli e Stefano Marchegiani provano in maniera differente a portare cicloturisti da tutto il mondo con l’obiettivo comune di far condividere le bellezze paesaggistiche, le tradizioni, l’arte e la cultura delle Marche. “Le Marche in bici” ci sarà il prossimo 13, 14 e 15 settembre a Civitanova al Lido Cluana, e sarà primo Bike Festival delle Marche. Occuperà un’area di circa 3.500 mq. dove verranno attrezzate delle zone per laboratori ciclistici (pump track per bimbi, ginkane, caccia al tesoro ect. ) zone dedicate all’esposizione di biciclette e curisosità varie e in una delle due bellissime palazzine Liberty terranno i convegni sulla mobilità ciclistica, turismo, cicloturismo, sicurezza in bici, presentazione libri, dibattiti e tavole rotonde. E due pedalate della domenica 15 settembre prenderanno il via sempre dal quartier generale del festival per poi snodarsi su percorsi diversi in base alla scelta dell’esperienza ma sopratutto della propria forma fisica. La prima pedalata condividerà le bellezze di Civitanova in un percorso cittadino di circa 15 km aperto a tutti, mentre la seconda pedalata dal nome Goodmorning Sibillini partirà da Civitanova per dirigersi verso i Monti Sibillini attraversando i comuni di Morrovalle, Appignano, Tolentino per arrivare a Sarnano dopo circa 80 km di bellissime colline e paesaggi mozzafiato.

«Il Bike Festival – spiegano gli organizzatori – avrà il compito attraverso un percorso narrativo di tre giorni di divulgare l’uso sicuro ed ecosostenibile della bicicletta. Per far questo abbiamo creato una serie di convegni, incontri, dibattiti, laboratori e pedalate. Ovviamente il compito sarà quello di interagire con tutte le associazioni sportive, culturali, ambientali, amministratori, cittadini, associazioni di categoria ect. per sensibilizzarli alla mobilità sostenibile creando nuovi sviluppi economici».

Parteciperanno: Giulietta Pagliaccio, vice presidente Fiab onlus, Marco Scarponi, presidente Fondazione Michele Scarponi, Gino Cervi Scrittore del libro “Alfabeto Fausto Coppi”, Giovanni Battistuzzi coautore dello stesso libro e giornalista de Il Foglio, Antonio Ruzzo giornalista de Il Giornale, Alessandro Fulloni, giornalista de Il Corriere della Sera, Ludovica Casellati di Viagginbici.com, Fulvia Camisa, responsabile della rivista mensile Cyclist Magazine ItaliaAlfredo Zini, presidente Botteghe Storiche di Milano, Alessandra Sara Vanin delegata Ciclismo storico e Vintage, Paola Gianotti, detentrice di tre Guinness Worl Record e responsabile dei progetti “Un metro e 1/2 di distanza” e “Io rispetto il ciclista”, Paolo Manfredi resp. Strategie digitali ConfArtigianato e curatore della Mostra sulla bicicletta alla Triennale di Milano, Francesco Micucci eAndrea Biancani, consiglieri Regione Marche, Alberto Mazzini, funzionario Regione Marche e resp. progetto Marche Outdoor, Carlo Pasqualini, presidente Comitato provinciale Macerata Fci, Roberto Peia, scrittore e creatore degli Urban messenger milanesi, Michele Boschetti Nure, titolare azienda Miss Grape, Legambiente, Noi Marche-Bike Life, Cna, Bike Hotel Horizon Montegranaro, Bike Hotel Fortebraccio Montone, Bike Hotel Royal Fermo, Bike Hotel Villa Anitori Loro Piceno, Bike Hotel Villa Cattani Stuart Pesaro, Agribike Colle Casini Cortesi Caldarola, Besuite concept San Benedetto del Tronto, Bike Hotel Villa Quiete Montecassiano. I comuni di Civitanova, Morrovalle, Appignano, Tolentino, Sarnano, Monte San Martino, Smerillo e Belforte.