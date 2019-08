CIVITANOVA - In previsione della massiccia affluenza prevista (si pensa tra i 12 e i 13mila spettatori), è stato varato un nuovo piano che consentirà l'accesso ad aree che erano off limits durante il concerto di Giusy Ferreri

La piazza “si allarga” per i dj. Ampliamento di superficie dopo il test del concerto per Giusy Ferreri. Tra 12mila e 13mila il limite consentito. Dopo le polemiche per il contenimento delle presenze imposto dal piano di sicurezza, il tavolo tecnico sta cercando di ritoccare al rialzo la possibilità di accesso per gli spettatori apportando alcune modifiche. I varchi infatti verranno indietreggiati consentendo al pubblico di entrare anche nelle zone che per la Ferreri erano invece off limits. Lunedì ci sarà un altro incontro prima del concerto dei Dj e per l’occasione sono state firmate due ordinanze, una per il consumo e la somministrazione di bevande e una per la viabilità. In vista del concerto “DeeJay Time” di lunedì prossimo a Civitanova, in piazza XX settembre, l’amministrazione comunale presenta disposizioni, specificandone alcune già diffuse per il concerto di Giusy Ferreri, con ordinanza del sindaco Fabrizio Ciarapica e del comandante della Polizia Municipale Daniela Cammertoni. Sarà vietato agli esercizi commerciali dalle 19 alle 24, e comunque fino al termine della manifestazione, nelle aree interessate e in quelle adiacenti, di vendere, somministrare o introdurre bevande da asporto in bottiglie, bicchieri in vetro e lattine e contestualmente di vendere superalcolici. Interdetta anche l’introduzione di bici e di cani di grossa taglia sprovvisti di museruola. E’ stato anche predisposto un palco per disabili su carrozzine, 30 posti massimo, prenotabili all’ufficio turismo del Comune (tel. 0733 8222136) e un parcheggio riservato, sempre per i disabili, in viale Vittorio Veneto. Il provvedimento del comandante della Municipale invece prevede, dalle 14 alle 24 e comunque fino al termine dello spettacolo, il divieto di sosta con rimozione e il divieto di transito per auto, motoveicoli e biciclette in corso Umberto I (tratto che va da dall’intersezione con via Trento all’intersezione via Buozzi/vialetto Nord), piazza XX settembre (tratto antistante il palazzo comunale, esclusi i veicoli di soccorso e di polizia), vialetto Nord, vialetto Sud, via Buozzi (esclusi soccorso, polizia e disabili), viale Vittorio Veneto (dall’intersezione con via Cavour all’intersezione con il vialetto Sud, esclusi i veicoli al servizio di persone disabili munite di contrassegno). Previsto il divieto di fermata per tutti i veicoli in via Matteotti, oltre al divieto di transito e di fermata per tutte le auto, i motoveicoli e le biciclette nell’area di parcheggio di piazza XX settembre dalle 14 alle 24 e comunque fino al termine dello spettacolo. Disposti il divieto di fermata in via Trieste (dall’intersezione con via Buozzi a vicolo Sforza (ambo i lati), in piazza Don Ramini, dalle 14 alle 24 e comunque fino al termine dello spettacolo. Inoltre, il capolinea per gli autobus di linee urbane ed extraurbane è stato spostato in via Santa Rita, con relative deviazioni: da corso Umberto in via Zara con possibilità di chiusura del traffico in ingresso al sottopasso del Castellaro, da via Cecchetti a via Trieste, da viale Vittorio Veneto a via Cavour e da via Vela a corso Vittorio Emanuele.