CIVITANOVA - Il programma per l'estate presentato da Aldo Ascani questa mattina. Appuntamenti al via da sabato. «Da quest'anno vietiamo l'ingresso ai minori, ci sono troppe responsabilità in ballo». Tra gli ospiti della stagione anche una stella internazionale dello sport, il nome per ora è top secret

di Laura Boccanera (Foto di Federico De Marco)

Riapre lo Shada, ma l’ingresso è vietato ai minori. Apre sabato la nuova stagione della discoteca e ristorante sul mare gestito dalla famiglia Ascani. In arrivo Ornella Vanoni, Cristiano Malgioglio, Marcella Bella e Riccardo Fogli. In più una super stella internazionale dello sport ancora top secret. Tante le novità in programma per la sesta stagione di spettacoli e divertimento che il locale di Civitanova propone per la nuova stagione, tra queste anche l’interdizione ai minorenni.

Una decisione presa dopo una serie di riflessioni e condizionata in parte anche dai fatti di Corinaldo e dalle nuove responsabilità che la gestione di una disco aperta per alcune serate anche ai minorenni determinano. «Da quest’anno vietiamo l’ingresso ai minori – ha detto Aldo Ascani – ci sono troppe responsabilità in ballo. Ho sempre gestito dagli anni del Green leaves locali per i giovani, ma negli ultimi anni ci siamo orientati sempre maggiormente sul pubblico adulto, una scelta dettata dal fatto che non è più possibile tenere sotto controllo tutto e la maleducazione è sempre maggiore, non ci sono più le condizioni». Una scelta che Ascani aveva già fatto questo inverno quando ha riaperto il vecchio Gatto blu vietando l’ingresso agli under 18. Fino all’anno scorso lo Shada aveva ospitato un giovedì al mese l’appuntamento “off beat” frequentato da giovani e giovanissimi e che aveva ospitato personaggi come Ghali, lo stesso Sfera ebbasta quando ancora erano poco noti «ma abbiamo deciso di annullare questo appuntamento – dice Ascani – le difficoltà nascono dal fatto che spesso i minori acquistavano alcool al supermercato, nascondevano le bottiglie tra le siepi e poi bevevano. Oppure uscivano dal locale, andavano in altri locali con shot alcolici a 50 centesimi e rientravano ubriachi. Noi non abbiamo mai somministrato alcol a minorenni, ma spesso la responsabilità per scene di degrado fuori dal locale con ragazzini ubriachi venivano addossate a noi dall’opinione pubblica. E allora da quest’anno solo pubblico adulto». Come è adulto il target di riferimento degli appuntamenti del format del venerdì sera, “legati ad un granello di sabbia” cena spettacolo con i grandi nomi della musica italiana degli anni 60.

Tornano Ornella Vanoni (19 luglio) e Marcella Bella (28 giugno). Per la prima volta nel club invece la star Cristiano Malgioglio e Riccardo Fogli. Questi i 4 big ai quali si alterneranno Alberto Laurenti e i Rumba de Mar, Matteo Borghi e alcune cover band come gli Abba celebration e The three Gees cover band dei Bee gees. Ospite a sorpresa, ancora top secret, una super stella internazionale dello sport. La presentazione del cartellone è avvenuta questa mattina all’interno de La Serra, l’altro locale degli Ascani, nell’ex serra Pellegrini garden: «La Serra continuerà anche d’estate il suo programma, in caso di maltempo gli appuntamenti del venerdì saranno trasferiti qui quindi non perderemo neanche uno show». Presente alla conferenza anche la consigliera comunale Monia Rossi in rappresentanza del Comune che ha sottolineato l’importanza di attività «legate al turismo e capaci di offrire un’attrattiva che rende la nostra città competitiva nelle Marche. Una collaborazione che oltre all’aspetto turistico però è legata anche alla sicurezza, anche in questo per l’estate ci sarà una collaborazione proficua».