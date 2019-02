PROMOZIONE - I rossoblu battono l'ultima in classifica grazie all'acuto dell'attaccante e poi ringraziano il portiere che disinnesca un penalty calciato da Garbuio sul finale del primo tempo. Con i tre punti gli uomini di mister Pennacchietti restano appaiati alla Maceratese in piena zona playoff

La Civitanovese si impone con il minimo scarto a Porto San Giorgio contro l’ultima in classifica e conquista tre punti molto preziosi. In quello che è stato il suo stadio negli ultimi due anni alla Sangiorgese, mister Pennacchietti ottiene il suo secondo successo con i rossoblù e rosicchia due punti al Valdichienti Ponte (fermato sul pareggio dalla Futura 96). Di Ribichini il gol che regala il successo alla Civitanovese, decisivo Testa che para un rigore blindando il successo.

La cronaca. Pennacchietti schiera il suo consueto 4-2-3-1 con Miramontes, Rodriguez e Vechiarello alle spalle dell’unico terminale offensivo Ribichini. Mister Buratti risponde con un 4-3-3 piuttosto abbottonato in fase difensiva, con il tridente d’attacco formato da Catacho, Garbuio e Diagne. La Civitanovese parte subito forte e al 4’ sfiora il goal con un ispiratissimo Vechiarello ma Figueroa è attento e dice di no. Al 21’ Marino pennella dalla destra per Vechiarello che, tutto solo, non inquadra la porta da pochi passi. La Civitanovese continua ad amministrare la gara senza corre pericoli e al 36’ trova il vantaggio. Ribichini semina il panico in area e poi supera il portiere facendogli passare la palla sotto le gambe con un tocco d’astuzia. La Sangiorgese accusa il colpo ma la Civitanovese non ne approfitta e, allo scadere della prima frazione, i locali, alla prima vera opportunità, riescono a conquistarsi un calcio di rigore per un fallo di Dutto su Garbuio, che dal dischetto si fa ipnotizzare da un super Testa. Nella ripresa partono meglio i locali che dopo 3 minuti sfiorano il pareggio con Catacho, il cui colpo di testa sorvola di poco la traversa. Scampato il pericolo la Civitavonese torna a farsi pericolosa dalle parti di Figueroa senza però riuscire a concretizzare. Al 12’ Rodriguez vede il portiere fuori dai pali e si inventa un tocco sotto da fuori area che si infrange contro il palo. Al 19’ è Miramontes a sfiorare il raddoppio ma il suo destro finisce altro sopra la traversa. Il festival del gol sbagliato continua e raggiunge l’apice al 37’. Miramontes lancia in campo aperto Jorzolino che supera tutti in velocità e si presenta da solo davanti al portiere ma anziché calciare prova a superarlo e spedisce il pallone sul fondo. Nei minuti finali i locali provano il tutto per tutto ma non riescono a trovare il pareggio.

Il tabellino

SANGIORGESE (4-3-3): Figueroa; Azur (38’pt De Carolis), Cabriez, Brambatti, Cebada; Sirucra, Gisario (9’st Ricci), N’dore (32’st Tirabassi); Catacho, J. Garbuio, Diagne (15’st Karikari). A disposizione: Minchi, Specchia, Atadire, Salvatori, S. Garbuio. All.: Buratti.

CIVITANOVESE (4-2-3-1): Testa; Marino, Carafa, Dutto, Ferrari (10’st Milanesi); Emiliozzi, Escobar; Miramontes (43’st Garcia), Rodriguez (32’st Veccia), Vechiarello; Ribichini (17’st Falkenstein). A disposizione: Lorenzetti, Muguruza, Matteo Salvati, Galdenzi. All.: Pennacchietti.

TERNA ARBITRALE: (Verrocchi di Sulmona (Viglietta di Nacerate – Busilacchi di Ancona)

RETE: 36’ Ribichini

NOTE: 200 spettatori circa. Ammoniti: Dutto, Escobar. Recupero: 4′ (1’+3′).