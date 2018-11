MACERATA - Confindustria, insieme all’università di Camerino, l’istituto economico “Gentili” e l’istituito superiore “E.Mattei”, Imprendere e Assindustria Servizi, lancia l'opportunità di crescita e specializzazione per i giovani. Le domande di iscrizione scadono il 10 dicembre, selezione il 13 a 14 nella sede di via Weiden

Confindustria Macerata insieme all’università di Camerino, l’istituto economico “Gentili” e l’istituito superiore “E.Mattei”, Imprendere e Assindustria Servizi organizzano il corso Ifts per “Tecnico superiore per l’integrazione delle tecnologie 4.0 sistemi web e digitali”, un’ importante occasione per i giovani che potranno acquisire competenze innovative e specialistiche, di forte interesse aziendale e un’opportunità per conoscere direttamente la realtà imprenditoriale del nostro territorio. Il corso, finanziato dalla Regione Marche dalla durata di 800 ore (320 di stage), prevede 800 ore di formazione totali di cui 472 ore di corso teorico/pratico presso gli enti partner, tenute principalmente da esperti provenienti dal mondo del lavoro e 320 ore di stage presso le aziende. Le lezioni si terranno dal lunedì al venerdì pomeriggio dalle 14 alle 19 a partire dal mese di dicembre 2018.

Il tecnico superiore per l’integrazione delle tecnologie 4.0 sistemi web e digitali è in grado di attivare e gestire processi produttivi sempre più automatizzati ed interconnessi. Sa utilizzare le tecnologie digitali per la gestione e valorizzazione dei dati, l’interazione uomo-macchina e la comunicazione. È in grado di implementare e gestire in azienda le tecnologie dell’Industria 4.0. La figura professionale promuove l’integrazione tra le tecnologie esistenti, la connessione tra sistemi fisici e digitali, le analisi complesse attraverso Big Data e gli adattamenti real-time Il corso è rivolto a 20 giovani, adulti, occupati, disoccupati ed inoccupati in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore; diploma professionale di tecnico. Hanno titolo preferenziale i diplomati in possesso di esperienze o competenze in ambito informatico-digitale e/o tecnico-produttivo. È richiesta la conoscenza della lingua inglese. Verranno trattate tematiche relative a analisi dei processi produttivi, analisi del sistema informativo aziendale, automazione industriale, tecnologie digitali 4.0, integrazione tra sistemi industry 4.0, web strategy 4.0, knowledge manegement e change management, sicurezza informatica, risk management. Per partecipare al corso è necessario, entro il 10 dicembre 2018: inviare a Assindustria Servizi srl, via Weiden 35, 62100 Macerata, (fa fede il timbro postale di invio), una raccomandata a/r, con la documentazione scaricabile dal sito www.confindustriamacerata.it: • All. 9 Placement • Curriculum vitae in formato europeo aggiornato e firmato con foto tessera • Copia del documento di identità in corso di validità • Certificazione dello stato di disoccupazione alla data di presentazione della domanda, rilasciato dal Ciof ai sensi della normativa vigente. A completamento della documentazione inviata per raccomandata compilare il modulo on-line presente sul sito www.confindustriamacerata.it. La selezione si svolgerà – senza ulteriore comunicazione – il 13 e 14 dicembre 2018 alle 9,30 presso Confindustria Macerata via Weiden 35, 62100 Macerata. La mancata presenza alla selezione farà perdere ogni diritto di partecipazione al corso.