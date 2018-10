RECANATI - La Femca-Cisl si dichiara soddisfatta dopo il summit con l'ad Sasso e il responsabile risorse umane Camilletti: «La società non sarà soffocata: al contrario, l’intenzione dichiarata è quella di aumentarne l’importanza e il mercato di riferimento»

«Il confronto con l’ad Andrea Sasso e con il responsabile delle risorse umane Angelo Camilletti ha fornito risposte rassicuranti sul fronte dei futuri livelli occupazionali e degli investimenti che seguiranno l’annunciata acquisizione dell’azienda da parte della svedese Fagerhult». La Femca-Cisl delle Marche ritiene positivo l’incontro avvenuto ieri a Confindustria Macerata con la direzione aziendale della iGuzzini Illuminazione al quale hanno partecipato il segretario generale Piero Francia, Giuliano Caracini e tutta la rsu. Sul tavolo, ovviamente, la trattativa in corso per il passaggio dell’aziende recanatese alla multinazionale svedese. «In particolare – sottolinea il sindacato – è stato garantita continuità per quanto riguarda gli attuali livelli occupazionali, già cresciuti negli ultimi anni, mentre gli investimenti proseguiranno con maggiore impegno per rendere ancora più competitiva l’azienda. Dunque non è vero, come detto da alcuni, che iGuzzini sarà soffocata: al contrario, l’intenzione dichiarata è quella di aumentarne l’importanza e il mercato di riferimento. Marchio e governance rimarranno quelle attuali, con Adolfo Guzzini come presidente e Andrea Sasso in qualità di amministratore delegato. Non viene dunque messa a repentaglio la presenza in Italia e nella Marche. Alla luce di queste informazioni, riteniamo inadeguato il paragone con la vicenda Teuco sostenuto da altre sigle sindacali: stiamo parlando di una realtà in crescita che negli ultimi anni ha visto aumentare occupazione e investimenti, chiudendo bilanci in crescita costante». Per la Femca-Cisl dunque è legittimo nutrire dubbi e preoccupazioni, ma il sindacato ribadisce comunque la sua linea di condotta. «Continueremo a vigilare con attenzione sull’andamento dell’azienda – ha aggiunto – e già lunedì 29 ottobre informeremo i lavoratori sull’esito dell’incontro con due assemblee che si terranno la mattina e il pomeriggio. Non ci presteremo a strumentalizzazioni ma guarderemo alla realtà con lucida obiettività, a maggior ragione in coincidenza dello scadere del contratto integrativo aziendale che, come Cisl, abbiamo siglato con orgoglio: speriamo di poter ripercorrere a breve un percorso analogo per ottenere risultati ancora più positivi per i lavoratori».