HR Maceratese, la Coppa prima del derby

SOMMA ALGEBRICA - In vista della sfida tra ultime in classifica con la Civitanovese di domenica all'Helvia Recina, domani la squadra di Moriconi sarà impegnata sul campo della capolista Chiesanuova. La triste classifica che vede biancorossi e rossoblu dietro a formazioni che in passato potevano al massimo ambire a qualche partitella infrasettimanale di allenamento

di Enrico Maria Scattolini

LO STADIO DI MONTALTO MARCHE(+) un nome ce l’ha ( “Stefano Funari”) ed anche una incantevole posizione in mezzo al verde della collina.

DIFETTA PURTROPPO DI UN TERRENO ADEGUATO(-), anche per un modesto torneo di secondo livello regionale.

LA SCORSA SETTIMANA avevo appreso di recenti miglioramenti(+);addirittura della sua trasformazione in sintetico.

RISTRUTTURAZIONE IN REALTA’ REALIZZATA (+) ed anche visibile di primo acchito

agli spettatori.Che però si accorgono subito che il nuovo impianto, più piccolo, è trasversale rispetto a quello in erba naturale, e quindi solo (-) propedeutico allo stesso.Immagino per la scuola calcio.

QUESTO SIGNIFICA che gli incontri di campionato continueranno necessariamente a disputarsi sul vetusto impianto tradizionale. Terrore (-) di tutte le formazioni ospiti per le sue limitate dimensioni, il fondo irregolare,addirittura quasi desertico nella fascia centrale.

QUALCHE DUBBIO… GEOMETRICO(-) pure sull’allocazione dei pali almeno di una porta,che ad un occhio attento non sembrerebbero perfettamente paralleli l’uno all’altro.

QUESTO IL SITO IN CUI L’HR MACERATESE ha affrontato il Montalto in un impegno, a tratti anche sofferto, che le ha permesso di schiodare lo score dallo zero di fondo classifica(+). Ha infatti rimediato un punto che la mette in riga con la Civitanovese, alla vigilia del faccia a faccia di domenica prossima.

DEBBO DIRE CHE L’HA FATTO(+) con ritrovato orgoglio e determinazione, non sottraendosi al confronto fisico, nelle situazioni di necessità(tre ammonizioni), contro avversari sollecitati da un pubblico la cui scarsità ha trovato compensazione nella… pesantezza del linguaggio. Talvolta al limite del sopportabile.

C’ERA ANCHE UNA DISCRETA RAPPRESENTANZA MACERATESE, in gradinata.(+).Un po’ frastornata dall’agitata tifoseria picena, ma consapevole che da questi livelli la Benamata deve necessariamente ripartire.

CON IL PAZIENTE ADATTAMENTO(+) alle circostanze.

IL SACRIFICIO è richiesto anche agli addetti ai lavori(+).

MI PESA IL MIO PERSONALE DOWNGRADE(-), debbo ammetterlo.Soprattutto quando il travaglio di fine settimana è appesantito dall’insoddisfazione dei risultati.

CONTRO AVVERSARI VALIDI (+), ma la cui presenza impone inevitabilmente il confronto con gli ultimi anni della Rata fra i professionisti (mai retrocessa sul campo) E accresce il disturbo di chi non ha dimenticato il lustro tardelliano.

MA, RIBADISCO,QUESTO AMARO CALICE va bevuto sino all’ultima goccia (-).

MENO MALE LA PARENTESI DI DOMENICA PROSSIMA all’Helvia Recina /stadio. Le contendenti avranno ognuna quattro quarti di nobiltà (+).

ATTUALMENTE CON TANTI PROBLEMI, l’HR Maceratese e la Civitanovese (-). Al punto di essere addirittura all’ultimo posto della classifica. Dietro a formazioni che in passato potevano al massimo ambire a qualche partitella infrasettimanale di allenamento con biancorossi e rossoblù.

SARA’ COMUNQUE UNA FESTA(+), per indimenticabili ricordi, mai sopite emozioni, calore e colori del derby. Con l’auspicio di future edizioni di livello più consono alla tradizione.

NEL FRATTEMPO LA RATA avrà un contatto con il vertice della classifica(+).

DOMANI POMERIGGIO sarà ospite del Chiesanuova, leader insieme a Futura 96. Secondo turno di Coppa Italia fra biancorossi. Su fronti opposti.

MA GIOCHERANNO le seconde linee, perché comprensibilmente(+) Moriconi,al momento, ha altri problemi in testa.

IL CENTROCAMPO,in primis…

…O FORSE NO, se deciderà di saltarlo con una squadra a forte trazione anteriore

SOLUZIONE SPETTACOLARE,ma pericolosa. Monturano -Campiglione insegna (-).