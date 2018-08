MACERATA - Lo ha stabilito il procuratore Giovanni Giorgio. L'azienda dovrà attenersi al programma stilato dalla Provincia

Orim: la Provincia ha realizzato uno scadenzario, individuando tempi e lavori per bonificare la sede dell’azienda. Il procuratore Giovanni Giorgio ha comunicato al titolare e alle forze di polizia giudiziaria di aver stabilito che venga rispettato il programma della Provincia e che nessun rifiuto potrà essere portato via dalla Orim senza che sia presente un operatore di polizia giudiziaria per verificare se i rifiuti che vengono portati siano quelli che erano regolarmente presenti in azienda. Lunedi, infatti, a poco più di tre settimane di distanza dal rogo che aveva devastato l’azienda, la procura ha accolto l’istanza del legale della proprietà per permettere ai lavoratori di procedere con le operazioni di messa in sicurezza i capannoni (leggi l’articolo).