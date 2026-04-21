«Pronto soccorso, i ricoveri sono fermi
e le barelle sempre più piene:
mancano i posti letto»
CONSIGLIO REGIONALE – Valeria Mancinelli, capogruppo Pd, segnala criticità gravi nella gestione post-triage. L'assessore Paolo Calcinaro conferma le difficoltà e indica la rotta: «Servirebbe una admission room da 20 posti: stiamo lavorando per reperire infermieri e risorse»
di Gino Bove
«Ci sono decine di persone che dovrebbero essere ricoverate e restano parcheggiate su una barella in pronto soccorso». È la denuncia netta di Valeria Mancinelli, esponente del Pd Marche, che riporta l’attenzione su una criticità che va oltre i tempi di attesa e riguarda direttamente la tenuta del sistema sanitario.
Secondo Mancinelli, il problema non è solo quello dei pazienti in attesa di visita, ma di chi ha già ricevuto una diagnosi e dovrebbe essere trasferito in reparto. «Parliamo di persone per cui un medico ha certificato la necessità di ricovero e che restano lì perché i reparti non riescono ad accoglierle». Una situazione che si ripeterebbe ogni giorno, in particolare a Torrette ma anche a Jesi e in altre strutture. «Non è un problema del pronto soccorso, ma del sistema che non riesce a garantire i posti letto necessari», sottolinea, ricordando anche come a Torrette risultino attivati meno posti letto di quelli autorizzati. E porta un esempio concreto: «Un uomo mi ha raccontato di avere la madre di 85 anni in quella situazione, senza neanche poter verificare come stesse».
Dall’altra parte, l’assessore regionale alla sanità Paolo Calcinaro invita a leggere il fenomeno in un quadro più ampio: «La situazione dei pronto soccorso non è allarmante solo nelle Marche e non nasce oggi». La linea della Regione punta su interventi strutturali, a partire dal rafforzamento della sanità territoriale: «Invertire il trend richiede tempo, con le case di comunità e nuove assunzioni». Nel breve periodo, però, l’obiettivo è contenere il cosiddetto “boarding”, cioè la permanenza dei pazienti sulle barelle: «Possiamo intervenire con posti di degenza temporanei e con gli ospedali di comunità che apriremo nei prossimi due o tre mesi». Sul punto indicato anche dall’opposizione, Calcinaro conferma la necessità di una soluzione concreta a Torrette: «Serve una “admission room” importante, con almeno 20 posti, per sgravare chi resta in attesa di ricovero». Un intervento che però richiede risorse: «Non è semplice, servono infermieri per garantire l’assistenza h24. Stiamo lavorando per trovarle nei prossimi mesi».
Sono stati chiusi molti ospedali grazie ai fenomeni ora queste sono lacrime di coccodrillo. Quando si sente un politico nazionale che gli ucraini hanno fatto bene a far saltare il nord Stream e noi gente comune abbiamo problemi con le bollette mi cadono le braccia. P.S. il portafoglio non è di destra sinistra o centro quando è vuoto allora sono problemi.
Carenza di posti letto nelle RSA, la crescita esponenziale della popolazione:anziana e fragile, che è costretta a rivolgersi ai PS
-mancano i medici di base?- associata ad una trentennale ed ingravescente carenza di posti letto nei reparti ospedalieri: rendono i Pronti Soccorsi dei veri gironi danteschi. Dove si riverserà questa enorme mole di pazienti? Io credo che finiranno nelle case e,/o ospedali di comunità, le vasche di laminazione per cercare di contenere questa piena.
faccio presente che parliamo di PZ instabili in strutture con assistenza infermieristica H24 ma priva di diagnostica ( laboratorio e radiologia) e con medici di base, pochi , per 12 ore…la guardia medica è già assente per numerosi turni scoperti al mese
Noi marchigiani siamo fortunati perché possiamo vedere molto da vicino l’operato di un’intera classe dirigente di traditori della Patria.
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Cinquant’anni (1970 – 2020) di amministrazioni regionali di un certo colore partitico, sostituiti dal 2020 da amministratori di un certo altro colore partitico e NON si nota alcuna differenza.
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I precedenti, nel caso specifico, hanno chiuso 13 ospedali.
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Gli attuali, nella precedente consiliatura regionale, ne hanno riaperto UNO, nel Comune di cui era Sindaco l’ex Assessore alla Sanità e ne hanno potenziato UN ALTRO, nel Comune di cui era Sindaco l’ex Assessore alle Infrastrutture.
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Il resto è tifoseria cieca.