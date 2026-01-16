di Laura Boccanera

Stefano Cecchi è il nuovo primario di Ginecologia e Ostetricia a Civitanova. Si è conclusa la procedura per la nomina del nuovo direttore dell’unità operativa complessa dopo il pensionamento dell’ex primario Filiberto Di Prospero.

Al termine delle prove, Stefano Cecchi è risultato il primo classificato, ottenendo il punteggio più alto nella graduatoria di merito. La commissione esaminatrice si è riunita il 14 gennaio nella sede dell’Ast di Macerata a Piediripa. Dopo la valutazione dei curricula e lo svolgimento dei colloqui, il dottor Cecchi ha ottenuto un punteggio complessivo di 89,540 (di cui 19,540 per i titoli e 70,00 nel colloquio), superando di stretta misura il dottor Francesco Magliacano, giunto secondo con 89,257 punti. Seguono in graduatoria la Annamaria Iannicco, Elisabetta Garbati e Luca Burattini, mentre è risultato assente Ugo Indraccolo.

Una nomina attesa da tempo dopo il rinvio “sfortunato” che aveva fatto slittare i termini della procedura. La selezione era stata inizialmente fissata per la fine di novembre 2025, ma era stata rinviata a causa dell’impossibilità di partecipare di alcuni membri della commissione per motivi di salute. Questo ritardo aveva destato preoccupazione nel territorio, poiché il reparto era in attesa della successione ufficiale a Filiberto Di Prospero, storico primario andato in pensione alla fine del 2025. L’obiettivo dell’Ast di Macerata, guidata dalla direttrice sanitaria Daniela Corsi (presente in commissione), era infatti quello di evitare lunghi periodi di “vacatio” in un servizio così strategico per l’ospedale costiero.

Stefano Cecchi, 48 anni, vanta un curriculum di alto profilo radicato nel territorio marchigiano. Nato a Macerata nel 1977, si è laureato e specializzato in Ginecologia e Ostetricia con il massimo dei voti all’Università Politecnica delle Marche. All’interno dell’Ast Macerata ha ricoperto il ruolo di responsabile della struttura operativa semplice “Ostetricia e Patologia Ostetrica” all’ospedale del capoluogo.

La commissione che ha valutato i candidati era presieduta dal dottor Dario Puorto e composta dai dottori Dimosthenis Kaloudis, Eleonora Coccollone e Daniela Corsi. Il verbale dell’esito della commissione è stato pubblicato ieri sul sito dell’azienda sanitaria. Si attende ora la firma del medico per l’accettazione dell’incarico.