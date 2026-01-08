Stefano Cesaretti nuovo ufficiale
dirigente del Deposito
Munizioni del Poggio

ANCONA – Il capitano di fregata, civitanovese, questa mattina è stato ricevuto a Palazzo del Popolo dal sindaco Daniele Silvetti per uno scambio di saluti istituzionali

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Scambio di saluti istituzionali, questa mattina a Palazzo del Popolo di Ancona. Il sindaco Daniele Silvetti ha ricevuto in Comune e stretto la mano al capitano di fregata Stefano Cesaretti, residente a Civitanova. Si tratta del primo saluto istituzionale dell’anno a Palazzo del Popolo. Il capitano della Marina Militare Cesaretti è il nuovo Ufficiale Dirigente del Deposito Munizioni del Poggio di Ancona. 

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