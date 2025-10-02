Rotary ed eurodeputati a cena a Bruxelles:
il meeting promosso da due tolentinati
UE - Stefano Gobbi, medico di medicina generale e futuro governatore del distretto 2090 e Niccoló Mazzocchetti, che da tre anni vive nella capitale belga dove lavora come specialista relazioni istituzionali per la Ecnr, hanno messo in piedi l'iniziativa che ha coinvolto nove parlamentari europei
Rotary Italia e eurodeputati riuniti in una cena a Bruxelles per discutere delle future sfide sociali in Italia e in Europa, a promuovere l’evento due tolentinati: Stefano Gobbi, medico di medicina generale e futuro governatore del distretto 2090 e Niccoló Mazzocchetti, 28enne che da tre anni vive nella capitale belga dove lavora come specialista relazioni istituzionali per la Ecnr, Rete delle Regioni chimiche europee, un’associazione che contribuisce a implementare le strategie per il settore chimico a livello europeo e regionale.
L’iniziativa si è svolta nei giorni scorsi negli uffici della Must & Partners in occasione del Rotary fusion summit 2025, evento di Rotary International per l’area Europa, Medio Oriente e Africa conclusosi a fine settembre. A legare Gobbi e Mazzocchetti, oltre l’essere concittadini, una grande fede calcistica per la locale squadra Cremisi: il primo medico sociale del Team, il secondo un grande tifoso che pur vivendo nel cuore d’Europa ogni volta fa rientro a casa indossa la sciarpa e corre allo stadio della Vittoria. Stavolta, i due, si sono affiancati per promuovere una conviviale tra Rotary e membri del Parlamento europeo: nel menù etica e nuove strategie per il sociale.
All’incontro, oltre ai 14 governatori eletti del Rotary 2026-27, hanno preso parte la vicepresidente del Parlamento europeo Antonella Sberna e gli eurodeputati Carlo Ciccioli, Stefano Cavedagna, Salvatore De Meo, Giorgio Gori, Dario Nardella, Raffaele Stancanelli, Giovanni Crosetto, Leoluca Orlando e Brando Benifei. «Un parterre che ha dato vita a un dialogo aperto sui territori e sulle possibili sinergie future tra Rotary e istituzioni europee» – sottolinea Stefano Gobbi. La serata ha permesso ai futuri governatori di condividere esperienze e progetti, intrecciando conversazioni istituzionali con aneddoti legati alle rispettive realtà locali.«Organizzare eventi fa parte del mio lavoro – aggiunge Mazzocchetti -, ma questa volta è stato speciale: ho potuto dare una mano a un amico e ai rappresentanti italiani del Rotary. Mi auguro che questa occasione abbia fatto sentire l’Europa un po’ meno distante. Rimango sempre disponibile a dare il mio contributo al nostro territorio, ogni volta che è possibile». L’iniziativa è stata resa possibile anche grazie al supporto organizzativo di Must & Partners, società di public affairs con sede a Bruxelles guidata da Luciano Stella e Matteo Mussini. Fondamentale il contributo della Policy director Annamaria Abbafati. La visita della delegazione del Rotary è continuata giovedì scorso con un tour del Parlamento europeo, organizzato dall’onorevole Carlo Ciccioli.