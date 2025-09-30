Le faggete di Monte Cavallo si preparano ad accogliere l’ultimo appuntamento del programma “Respirando benessere”: “Invecchiare nella bellezza: storie di uomini e boschi”, una intensa giornata, un racconto della millenaria storia del rapporto tra uomo e foresta e come questo ha cambiato le caratteristiche ecologiche dei nostri boschi.

Si inizierà con una escursione guidata in natura, una passeggiata per tutti, alle faggete di Fonte dei Trocchi, con Andrea Catorci, professore dell’Università di Camerino, Irene Giorgini, Sara Moscatelli e Anna Paniccià di Unicam e si concluderà con un interessante incontro dedicato all’ebook “Un mondo verticale: il bosco. Storia, ecologia, gestione e proposte per accrescere la diversità delle foreste degli Appennini” di Giorgini, Tardella, Catorci. Il ritrovo è previsto alle 9,30 in piazza Caduti di Nassiriya per andare con mezzi propri alla partenza del percorso, lungo 4 chilomtri. Per prenotare la passeggiata-escursione scrivere a irene.giorgini7@gmail.com. Alle 13 in piazza degustazione con i sapori genuini delle produzioni locali. Alle 15,30 la presentazione dell’e-book alla Valle della Madonna.

Circa 60 persone dalle Marche e qualcuno anche dall’Umbria, domenica 21 settembre avevano partecipato al secondo degli eventi in cartellone, “Monte Cavallo tra boschi e buona vita da condividere”. Insieme all’istruttrice di forest bathing Martina Zura Puntaroni, il gruppo si è diretto verso le faggete in località Collattoni, per vivere un’esperienza rivolta a tutti. Tra profumi del bosco e riconoscimento delle erbe spontanee, la chiusura della mattinata è avvenuta nella piazza del paese con la degustazione guidata dall’associazione olio Coroncina e la degustazione de “la panzanella”, per rievocare i sapori semplici della antica tradizione.

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito grazie al Bando per la concessione di aiuti finalizzati alla realizzazione di iniziative a carattere territoriale sui temi del benessere e della qualità della vita”, realizzato con il contributo della Regione. Il progetto di Monte Cavallo, curato dalla giornalista Barbara Olmai, ha previsto anche il coinvolgimento di Unicam, Scuola di bioscienze e medicina veterinaria, corso di laurea in Ambiente e gestione sostenibile delle risorse naturali, di associazioni regionali e di professionisti e tecnici. Per informazioni si può consultare l’apposita pagina dedicata agli eventi, sul sito del Comune di Monte Cavallo, all’indirizzo https://www.comune.montecavallo.mc.it/progetti-cms/benessere-e-qualita-della-vita/ o telefonare al numero 0737 519618, orario ufficio.