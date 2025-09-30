Il nuovo volto del consiglio regionale:
ecco chi sono i trenta eletti

ELEZIONI - Il conteggio dei voti si è concluso poco dopo mezzanotte e mezza e segna grandi esclusi (Morani, Saltamartini, Carancini), sorprese (Luca Marconi), nodi da sciogliere (Matteo Ricci sarebbe orientato a restare a Bruxelles), ulteriori ingressi legati alla composizione della giunta e new entry

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Concluse le votazioni, ecco come si comporrà il nuovo consiglio regionale. Trenta gli eletti con Matteo Ricci, europarlamentare, che con ogni probabilità rinuncerà per restare a Bruxelles. Altre modifiche potrebbero arrivare in base alla composizione della giunta con l’ingresso dei primi tra i non eletti. 

A Macerata gli eletti sono sei: la tolentinate Silvia Luconi e il civitanovese Pierpaolo Borroni (Fratelli d’Italia), il camerte Gianluca Pasqui (Forza Italia), Renzo Marinelli (Lega) di Castelraimondo, Luca Marconi (Udc) di Recanati e per il centro sinistra Leonardo Catena (Pd) sindaco di Montecassiano che con l’elezione dovrà lasciare l’incarico. Tra i non eletti nel Maceratese i nomi che spiccano sono l’assessore regionale uscente Filippo Saltamartini, l’ex sindaco di Macerata Romano Carancini e il sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica. 

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In provincia di Ancona sono 9 i consiglieri eletti. Per il Pd sono stati eletti due consiglieri Valeria Mancinelli (Ancona) e Maurizio Mangialardi (Senigallia). Fratelli d’Italia ha tre eletti: Marco Ausili, Giacomo Bugaro, Corrado Canafoglia. Forza Italia elegge un consigliere ad Ancona: Tiziano Consoli. La lista Civica Matteo Ricci ha eletto Antonio Mastrovincenzo. Alleanza verdi sinistra ha eletto Andrea Nobili. Marche Vive ne ha eletto uno, il candidato presidente Matteo Ricci che è anche europarlamentare (che molto probabilmente rimarrà a Bruxelles rinunciando all’incarico in Regione). Luca Paolorossi, sindaco di Filottrano, che ha ottenuto 3.840 preferenze non è stato eletto perché la Lega non ha ottenuto il seggio.

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Pesaro ha visto eletti 7 consiglieri. Per Fratelli d’Italia sono stati eletti Francesco Baldelli e Nicola Barbieri. Per il Pd eletto Micaela Vitri. Nella lista del Pd spicca il quarto posto di Alessia Morani, dell’ex deputata dem. La lista civica Matteo Ricci ha visto eletto Massimo Seri. La Lega ha ottenuto un seggio: Enrico Rossi. M5S ha eletto Marta Carmela Raimonda Ruggeri. Civici Marche ha eletto Giacomo Rossi.

Fermo ha ottenuto 4 seggi. Uno è andato a Fratelli d’Italia: Andrea Putzu. Il Pd ha eletto Fabrizio Cesetti. I Marchigiani per Acquaroli ha eletto Paolo Calcinaro che ha ottenuto 9.311 voti: è il consigliere più votato delle Marche. Per Forza Italia eletta Jessica Marcozzi.

Ascoli ha ottenuto 4 seggi. Due sono di Fratelli d’Italia: Francesca Pantaloni e Andrea Cardilli. Il Pd ha ottenuto un seggio: Enrico Piergallini. La Lega ha eletto Andrea Maria Antonini, assessore regionale uscente.

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