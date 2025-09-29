Proiezioni: Acquaroli allunga su Ricci.
Affluenza bassa al 50%
ELEZIONI - Il dato alle 15: in calo di circa 9 punti percentuali rispetto al 2020. Il Maceratese la provincia dove si è votato di meno. Le proiezioni danno il governatore uscente verso il bis (52,50%), staccato Ricci (44,10%)
Aggiornamento delle 16.55: la terza proiezione di Swg per La7 (copertura 27%) lancia ulteriormente Acquaroli verso la vittoria: ora è dato al 52,50%, mentre Ricci scende al 44,10%. Fratelli d’Italia sarebbe il primo partito (23,90%) staccando il Pd (20,40%). Ritocco verso il basso per il dato finale dell’affluenza, che scende dal 50,01 al 50% esatto.
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Aggiornamento delle 16.20: la seconda proiezione di Swg per La7 (copertura 18%) allarga la forbice tra i due principali competitor: Acquaroli sale al 52,20%, Ricci scende al 44,50%
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Aggiornamento delle 15.55: la prima proiezione di Swg per La7 (copertura 6%) dà Francesco Acquaroli al 52% e Matteo Ricci al 45%. Con la stessa copertura, la Rai accredita Acquaroli del 51% e Ricci del 45,6%, poi Marinelli all’1,4%.
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E’ stata del 50,01% l’affluenza alle urne per le elezioni regionali (su 1.566 di 1.572). Un dato decisamente più basso rispetto alle regionali del 2020, quando l’affluenza era stata del 59,74%. Quella volta si votò il 20 e il 21 settembre. La provincia dove si è votato di più è quella di Pesaro e Urbino con il 52,37%. L’affluenza alle urne ieri era partita a rilento con il dato alle 12 fermo al 10,59%. Un trend al ribasso che è proseguito per tutto ieri, fino alle 23 quando ha raggiunto il 37,71%.
Maceratese fanalino di coda con il 47,02%. Fermo ha avuto una affluenza del 51,22%, Ancona del 50,41%, Ascoli del 48,97%.
Passando ai comuni del Maceratese, quello in cui si è votato di più in provincia è stato Bolognola (64,34%) seguito da Monte Cavallo (63,95%). Tra i centri maggiori Macerata è al 50,91 %, Civitanova al 48,79%, Tolentino 46,15%.
Escono anche i primi Exit poll. Per quelli realizzati dal consorzio Opinio per Rai, il presidente delle Marche ricandidato per il centrodestra, Francesco Acquaroli, sta in una forbice tra il 48% e il 52% dei consensi, mentre lo sfidante del centrosinistra Matteo Ricci tra il 46% e 50%. Secondo l’Exit poll Swg: Acquaroli sta in una forbice tra il 48,5-52,5, Ricci tra Ricci 45,5-49,5. Altri 1,0-3,0
Nonostante i numeri bassi, c’è chi non rinuncia a tornare nel proprio comune di residenza per esprimere il proprio voto. Tra questi anche Vittorio Sgarbi, accompagnato ieri ai seggi di San Severino dalla sindaca Rosa Piermattei. A votare a Visso anche un irriducibile. Francesco “Checco” Benedetti è andato alle urne stamattina a pochi giorni a 100 anni.
Ieri mattina alle urne anche gli sfidanti delle regionali. Per il centrodestra Francesco Acquaroli è stato a votare alle 12 al seggio della ex scuola elementare di via San Girio a Potenza Picena.
Per il centrosinistra, Matteo Ricci è stato a votare a Pesaro alle 10,30.
Beatrice Marinelli, candidata di Evoluzione della rivoluzione, ha votato a Civitanova ieri mattina alle 8.
Claudio Bolletta, alla testa di Democrazia Sovrana Popolare, si è invece recato alle urne alla scuola media di via Paganini 5, a Chiaravalle, alle 11,20. Concluse le operazioni di voto nei 1.572 seggi iniziano le operazioni di spoglio.
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