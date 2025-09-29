«Gli elettori hanno premiato una persona che in questi anni ha lavorato senza sosta per la sua regione e i suoi cittadini. Sono certa che continuerà nel suo impegno con la stessa passione e determinazione. Complimenti Francesco e buon lavoro». Sono le parole che Giorgia Meloni ha affidato ai suoi canali social per commentare la vittoria che si sta profilando nelle elezioni regionali.

Un legame quello tra Meloni e Acquaroli che nasce dagli albori di Fratelli d’Italia, quando era lontanissima dall’essere la forza trainante del centrodestra che è oggi, e che si è consolidato negli anni, fino alla candidatura fortemente voluta dall’attuale premier nel 2020 e la doppia visita nelle Marche questa estate per spingerlo al bis.

Anche Matteo Salvini, che aveva affiancato Acquaroli fino alla fine, nel comizio di giovedì scorso a Macerata, ha detto grazie al neo presidente: «Agli insulti e alle polemiche della sinistra, i Marchigiani hanno dato una risposta chiara: grazie»

I fedelissimi del neo presidente della Regione, invece, hanno scelto la strada della scaramanzia, seguendo lo spoglio all’ex Taverna Tre Corone di Potenza Picena fino all’esplosione di gioia, quando il risultato si è delineato, sul ritmo del coro “Francesco, Francesco”. Un rito che si è ripetuto negli anni e che i meloniani hanno deciso di non cambiare: e Acquaroli è atteso per la serata.