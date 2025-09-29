FdI: exploit di Silvia Luconi.
Nel Pd Catena supera Carancini.
Lega: Marinelli avanti a Saltamartini

REGIONALI, LE PREFERENZE - Conferme per Pasqui in Forza Italia e Borroni (FdI). Nel centrosinistra un solo eletto in provincia. Si sta delineando il nuovo Consiglio

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Silvia Luconi, Renzo Marinelli, Gianluca Pasqui

di Leonardo Giorgi

Silvia Luconi supera tutti e con Pierpaolo Borroni è la migliore preferenza per Fratelli d’Italia; Leonardo Catena batte Romano Carancini; l’assessore alla Sanità, Filippo Saltamartini, rimane fuori nella battaglia con Renzo Marinelli per il seggio della Lega. Inizia a prendere forma il nuovo Consiglio regionale e arrivano i primi verdetti nella circoscrizione di Macerata. 

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Romano Carancini e Leonardo Catena

Nelle file del partito principale della coalizione per Francesco Acquaroli, dominano le preferenze Silvia Luconi (3775) e Pierpaolo Borroni (3534), mentre si aspetta di vedere la possibilità di un seggio in più per far entrare anche Mirco Braconi (2822). Nel Pd prende forma quella che sembra la vittoria clamorosa di Leonardo Catena, attuale sindaco di Montecassiano, contro l’ex primo cittadino di Macerata, Romano Carancini (nome che, nelle intenzioni del candidato governatore Matteo Ricci, sarebbe potuto diventare assessore alla Sanità).

Nella Lega si prospetta l’uscita dal Consiglio regionale di Filippo Saltamartini che – nonostante le 1558 preferenze incassate nel solo comune di Cingoli, dove è stato sindaco per dieci anni – rimane nettamente dietro Renzo Marinelli (2844 contro 2306). In Forza Italia seggio assicurato per Gianluca Pasqui, con 3661 voti, battuto il sindaco di Civitanova, Fabrizio Ciarapica. Luca Marconi (Recanati) prima preferenza nella lista dell’Udc, poco sotto il 2%.

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