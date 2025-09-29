Acquaroli centra il bis,
la vittoria su Ricci ormai è sicura

REGIONALI - Sono sinora 1089 le sezioni scrutinate. Ricci fermo al 44,63%

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Aggiornamento – Alle 19,35 sono state scrutinate 1089 sezioni. Francesco Acquaroli prosegue la cavalcata trionfale e raggiunge il 52,22% con 223.796 voti. Il candidato governatore del centrosinistra Matteo Ricci è fermo al 44,63% con 191.242 voti. Fratelli d’Italia si conferma primo partito con il 27,90%, segue il Partito Democratico con il 22,76%. 0,96% per la candidata Beatrice Marinelli di Evoluzione della rivoluzione, 0,79% per Lidia Mangani del Partito comunista italiano. Segue Claudio Bolletta per Democrazia sovrana e popolare con il 0,77% e Francesco Gerardi per Forza del popolo con il 0,62%.

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Aggiornamento – Francesco Acquaroli centra il bis: il presidente uscente e candidato della coalizione di centrodestra, si avvia alla riconferma alla guida della Regione Marche. Anche in assenza del dato ufficiale definitivo, i risultati ormai consolidati dello spoglio indicano chiaramente la sua vittoria sullo sfidante del Partito democratico, l’europarlamentare Matteo Ricci. Le prossime ore serviranno solo a certificare formalmente il successo del centrodestra, che mantiene così il governo regionale. Al momento, con 255 sezioni scrutinate, Acquaroli è al 51,13% e Ricci al 45,59%.

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Il quartier generale di Acquaroli a Porto Potenza

Aggiornamento – Le prime 97 sezioni scrutinate per le elezioni regionali nelle Marche mostrano in vantaggio il presidente uscente di centrodestra Francesco Acquaroli (51,18%) sull’europarlamentare del Partito democratico Matteo Ricci (45,47%). Secondo i dati che riguardano ancora una quota ridotta di seggi, Acquaroli si prepara al bis. Gli altri candidati, al momento, raccolgono percentuali più basse, senza incidere significativamente sul duello principale.

Fratelli d’Italia risulta al momento il primo partito in tutte le cinque province. Per festeggiare il risultato potrebbe arrivare nelle Marche in serata Arianna Meloni. 

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Matteo Ricci e Francesco Acquaroli al voto

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AggiornamentoSu 31 sezioni scrutinate, il centrodestra guidato da Francesco Acquaroli si attesta sul 51,09% mentre il centrosinistra con Ricci con il 45,55%.

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La sede elettorale di Matteo RicciI primi dati parziali sulle elezioni regionali dopo che sono state scrutinate 10 sezioni su 1.572. Il centrodestra guidato da Francesco Acquaroli si attesta sul 51,14% mentre il centosinistra con Ricci con il 46,28%%. Al voto sono andati il 50,1% degli aventi diritto. In sostanza resta un testa a testa tra il governatore uscente e l’europarlamentare con il primo che, stando ai primi dati mantiene al momento un discreto margine di vantaggio sul candidato governatore del centosinistra.

Per gli altri candidati: Claudio Bolletta (Democrazia sovrata e popolare) 0,81%, Francesco Gerardi (Forza del popolo) al 0,29%, Lidia Mangani (Partito comunista italiano) 0,33%, Beatrice Marinelli (Evoluzione della rivoluzione) è all’1,14%.

Sia Francesco Acquaroli (Potenza Picena) che Matteo Ricci (Pesaro) al momento sono a casa. 

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