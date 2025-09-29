di Giulia Sancricca

Oltre 500 preferenze in più rispetto a Romano Carancini, ex sindaco di Macerata e ormai ex consigliere regionale di opposizione. Il sindaco di Montecassiano, Leonardo Catena, è stato il secondo più votato nel Maceratese (3.990 preferenze con 320 su 321 sezioni scrutinate) dopo Gianluca Pasqui (Forza Italia con 4.005) e ora si prepara a sedere sui banchi della minoranza a Palazzo Raffaello.

Prima di commentare i numeri che lo vedono in testa alle preferenze del Partito democratico maceratese, la sua riflessione riguarda la sconfitta di Matteo Ricci: «Sono molto dispiaciuto – dice – perché Matteo Ricci è stato straordinario in campagna elettorale e tutti i candidati si sono impegnati: abbiamo visto una grande partecipazione popolare. Purtroppo il nostro tempo non era maturo e, nonostante l’impegno, non è arrivato il risultato».

Poi spazio ai numeri che lo riguardano: «Un risultato incredibile – ammette -. Il mio grazie va a chi si è speso per me con grande passione. Ho ottenuto un bel risultato in tanti Comuni e questo mi dà anche una grande responsabilità: dovremo lavorare sia per ricostruire il campo di centrosinistra progressista, sia in Consiglio regionale qualora il mio ingresso fosse confermato». L’obiettivo è dunque quello di lavorare dai banchi dell’opposizione per portare avanti i temi sollevati in campagna elettorale: «Farò una buona opposizione – annuncia -. Un lavoro necessario perché le criticità e le proposte che abbiamo sollevato in campagna elettorale restano». In particolare parla di «sanità, economia, infrastrutture, lavoro, rigenerazione delle aree interne: c’è un grande lavoro da fare. Cercheremo di farlo con senso di responsabilità, cercando di ricostruire il rapporto con gli elettori».

Un exploit, quello di Catena, che arriva sì dalla sua Montecassiano, ma dall’intera provincia, superando anche l’ex sindaco di Macerata: «Credo che il consigliere Carancini abbia fatto un buon lavoro all’opposizione – dice Catena – e così come tutti i candidati anche una ottima campagna elettorale. C’è stato un grande lavoro di squadra e da lì dobbiamo ripartire: con unità dentro nel partito e rafforzando la coazione, perché la prossima volta dobbiamo giocarci la partita per vincere».

Grande fiducia nella sua amministrazione comunale che ora porterà avanti il lavoro avviato insieme fino al prossimo appuntamento utile per rinnovare il Consiglio: «Ringrazio Montecassiano perché senza il mio paese il risultato non sarebbe stato questo. Grazie ai cittadini che hanno premiato il buon governo di 15 anni che ora giunta e Consiglio porteranno avanti per un anno. Non ho dubbi che faranno bene, perché abbiamo lavorato insieme in questi anni e sono fiducioso che questa esperienza potrà continuare anche con me in una posizione più defilata».