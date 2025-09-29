A cent’anni non rinuncia a votare

A Visso ha votato questa mattina Francesco “Checco” Benedetti, che ha da poco compiuto 100 anni. Accompagnato dalla sua collaboratrice, dall’Aschio dove abita si è recato al seggio allestito nella scuola elementare per esercitare il proprio diritto di voto a fronte di elezioni che alle 23 di ieri registravano un dato molto basso il 37,71%.

Nonostante l’età, Benedetti ha voluto partecipare ancora una volta alla vita democratica, dimostrando un profondo senso civico e un forte legame con la comunità di Visso.

Da sempre attento al mondo politico, in passato è stato un convinto appassionato, ma oggi più che mai il suo gesto rappresenta un esempio di responsabilità e attaccamento al territorio.

Il suo impegno nel voler essere presente alle urne, anche in questa occasione, è un segno di appartenenza, un esempio che testimonia quanto la partecipazione resti un valore da custodire e tramandare.

(M. Or.)