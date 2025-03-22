Il nuovo Lago Store di Civitanova è realtà. Ieri la grande festa per il taglio del nastro in piazza XX Settembre per una realtà storica come quella di Vico Arredamenti che, negli anni, ha sempre unito la tradizione e la professionalità all’innovazione e ora, dopo Ancona, punta sulla città rivierasca maceratese. «Una grande soddisfazione – confida Stefano Vico, titolare e progettista di un’azienda top per quel che riguarda l’arredo e l’architettura d’interni -. Entro in questa città in punta di piedi, perché è una città che merita prodotti di qualità, di grande design e grande gusto come quelli che proponiamo. A Civitanova può essere recepita questa esigenza che mancava in pieno centro: un negozio di progettazione, design e consulenza».

La conferma che la scommessa è stata vincente è arrivata dalla grande risposta agli inviti che Vico aveva rivolto a esperti del settore e addetti ai lavori per l’evento inaugurale: «C’è stato un enorme afflusso di gente – dice -, almeno il doppio rispetto alle aspettative e questo conferma che il Lago Store di Civitanova ha una grande potenzialità». È previsto per oggi, invece, un open day aperto a tutti e poi lo store resterà sempre operativo nel cuore della città.

Così, il progetto avviato nel 2019 con l’apertura del nuovo Lago Store esclusivo nel cuore di Ancona, per un binomio sinonimo di stile e successo, ora amplia gli orizzonti: «Esaudire i desideri dei progettisti e dei clienti più esigenti, ci ha permesso di realizzare case importanti e rafforzare la collaborazione con gli studi di architettura e marchi di prestigio – le parole di Vico -. E non finisce qui».

«Siamo contenti di questa nuova apertura in città – commenta il sindaco Fabrizio Ciarapica -, l’ennesima negli ultimi mesi. È segno di una città vivace, in crescita e per noi è importante perché significa dare alla popolazione maggiori servizi. Crediamo che gli investimenti che vengono fatti a Civitanova siano la conferma che le scelte fatte dall’amministrazione comunale in questi anni hanno contribuito ad attrarre nuovi imprenditori». Tanti i presenti ieri all’inaugurazione, allietata dal catering del Caffè Maretto. Questo pomeriggio open day dalle 16,30 alle 19,30 per conoscere il nuovo Lago Store.

(servizio promoredazionale)