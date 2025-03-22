Taglio del nastro per il Lago Store
«Civitanova ha grandi potenzialità» (FOTO)

COMMERCIO - Inaugurato il negozio di progettazione, design e consulenza. Stefano Vico: «Una città che merita prodotti di qualità, di grande design e gusto come quelli che proponiamo». Il sindaco Ciarapica: «Ennesima apertura negli ultimi mesi, abbiamo fatto le scelte giuste». (Promo)

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Il taglio del nastro

Il nuovo Lago Store di Civitanova è realtà. Ieri la grande festa per il taglio del nastro in piazza XX Settembre per una realtà storica come quella di Vico Arredamenti che, negli anni, ha sempre unito la tradizione e la professionalità all’innovazione e ora, dopo Ancona, punta sulla città rivierasca maceratese. «Una grande soddisfazione – confida Stefano Vico, titolare e progettista di un’azienda top per quel che riguarda l’arredo e l’architettura d’interni -. Entro in questa città in punta di piedi, perché è una città che merita prodotti di qualità, di grande design e grande gusto come quelli che proponiamo. A Civitanova può essere recepita questa esigenza che mancava in pieno centro: un negozio di progettazione, design e consulenza».

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Lo store lungo il vialetto sud di piazza XX Settembre

La conferma che la scommessa è stata vincente è arrivata dalla grande risposta agli inviti che Vico aveva rivolto a esperti del settore e addetti ai lavori per l’evento inaugurale: «C’è stato un enorme afflusso di gente – dice -, almeno il doppio rispetto alle aspettative e questo conferma che il Lago Store di Civitanova ha una grande potenzialità». È previsto per oggi, invece, un open day aperto a tutti e poi lo store resterà sempre operativo nel cuore della città.

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Stefano Vico

Così, il progetto avviato nel 2019 con l’apertura del nuovo Lago Store esclusivo nel cuore di Ancona, per un binomio sinonimo di stile e successo, ora amplia gli orizzonti: «Esaudire i desideri dei progettisti e dei clienti più esigenti, ci ha permesso di realizzare case importanti e rafforzare la collaborazione con gli studi di architettura e marchi di prestigio – le parole di Vico -. E non finisce qui».

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Lo store

«Siamo contenti di questa nuova apertura in città – commenta il sindaco Fabrizio Ciarapica -, l’ennesima negli ultimi mesi. È segno di una città vivace, in crescita e per noi è importante perché significa dare alla popolazione maggiori servizi. Crediamo che gli investimenti che vengono fatti a Civitanova siano la conferma che le scelte fatte dall’amministrazione comunale in questi anni hanno contribuito ad attrarre nuovi imprenditori». Tanti i presenti ieri all’inaugurazione, allietata dal catering del Caffè Maretto. Questo pomeriggio open day dalle 16,30 alle 19,30 per conoscere il nuovo Lago Store.

(servizio promoredazionale)

A Civitanova il nuovo Lago Store, Stefano Vico: «Pronti a stupire ancora»

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I brindisi per l’apertura

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Civitanova, il commercio rinasce e arrivano nuovi negozi sul corso. In fuga gli affitti brevi

 


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