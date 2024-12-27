La festa per i 35 anni di Piro89 è tutta per i clienti. L’azienda di Montecosaro fondata da Giovanni Capasso, realtà imprenditoriale a conduzione familiare che si occupa della commercializzazione di fuochi d’artificio e materiale pirotecnico, celebra la ricorrenza con due novità importanti.

Dopo aver implementato il suo business nel settore degli allestimenti e quindi allargando il range di prodotti anche al settore party (fino ad avere oltre 3mila articoli disponibili dedicati a feste private, party, matrimoni e altri innumerevoli eventi) e dopo aver sfruttato al massimo l’onda dei social, puntando sul web sin dal 2003 con un sito fra i primi a vendere online (tanto da meritare un premio da Intesa Sanpaolo per la capacità di digital marketing nell’ambito del progetto Crescibusiness Digitalizziamo in Tour) – è ora il momento per la Piro89 di festeggiare alla grande 35 anni di attività.

E quindi l’azienda, che ha saputo espandere il suo mercato e distinguersi arrivando ad essere fornitore di trasmissioni televisive, locali, strutture ricettive e discoteche in tutta Italia, ora vuole premiare anche il singolo cliente che si reca in negozio.

«C’è un omaggio che aspetta chi vorrà venirci a trovare – sottolinea Giovanni Capasso – . E, inoltre, all’esterno del negozio, abbiamo installato un totem grazie al quale si potranno prenotare articoli selezionati, sia di libera vendita che gadget. Il cliente farà cosi in autonomia il suo ordine, saltando la fila, e li potrà poi ritirare all’interno mostrando la ricevuta. Siamo convinti, così, di offrire un servizio ancor più rapido e dettagliato di quello attuale, migliorando l’esperienza di chi ci sceglie. Non a caso abbiamo deciso di lanciarlo proprio nel periodo più impegnativo dell’anno, quello delle festività, viste le numerose richieste».

La Piro89 è da sempre – sin da quando il negozio veniva aperto quasi esclusivamente nel periodo natalizio fino al 31 dicembre prima dell’integrazione con fumogeni, torce da stadio e articoli per feste – attenta all’aspetto sicurezza, un’autentica priorità tanto da diventare il vero marchio di fabbrica dell’impresa di Montecosaro.

«Offrire un’ampia varietà di scelta dei prodotti, per fasce di grandezza e di colore, è importantissimo ma l’assoluta priorità è quella che chiamiamo “botto sicuro” – conclude Capasso – . Vendiamo solo articoli certificati Ce e che vengono utilizzati per lo più da famiglie e comitive. Spieghiamo come utilizzare i dispositivi, quali precauzioni usare che indichiamo in un dépliant dedicato, sia che si tratti di una fontanella che di una scatola di fuochi. Tanti parlano dei fuochi solo perché legati agli incidenti, ma questi episodi succedono quasi sempre maneggiando veri e propri ordigni, non certo articoli a norma che potete trovare nei negozi specializzati come il nostro e se viene seguito ciò che raccomandiamo, dalla conservazione all’utilizzo. Se vengono utilizzati solo prodotti sicuri, come quelli che vendiamo, è possibile godersi un momento felice, un festeggiamento sano, condividendo un momento di gioia e divertimento in assoluta sicurezza».

(Articolo promoredazionale)