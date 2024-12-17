Un nuovo murales colora la facciata della scuola di via Lotto a Santa Maria Apparente. Il progetto realizzato da Giulio Vesprini per Vedo a Colori vuole diffondere un messaggio di futuro in cui natura e conoscenza si intrecciano. L’opera è stata inaugurata ieri alla presenza del sindaco Fabrizio Ciarapica, dell’assessora Barbara Capponi, del dirigente scolastico Edoardo Iacucci e insieme a studenti e insegnanti.

Il titolo scelto, “Seed”, che significa seme, è un omaggio alla conoscenza, alla cultura e alla sapienza che la scuola ha il compito di far germogliare in ogni studente e studentessa. «Un’opera d’arte straordinaria che abbellisce un nostro spazio pubblico – ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica – ma anche un manifesto dei valori di cui la nostra comunità si fa portavoce. “Seed” è un richiamo a coltivare idee, valori e relazioni umane, affinché insieme possiamo costruire un futuro migliore. In un’epoca in cui la formazione e l’educazione sono più importanti che mai, questo messaggio assume un significato particolarmente rilevante. Desidero ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo progetto ed in particolar modo gli studenti, le insegnanti, il dirigente scolastico e Giulio, per aver ancora una volta contribuito a diffondere idee e valori positivi per le generazioni future».

I colori vibranti e le immagini evocative del murales trasformano radicalmente l’aspetto della parete, della scuola, integrandosi armoniosamente con gli spazi esterni dedicati alle attività di giardinaggio della scuola.

«Si è parlato molto stamattina del concetto di seminare, e io chiedo a voi ragazzi che cosa potete seminare voi nell’ambiente che vivete. Siete ancora giovani – ha detto l’assessore Barbara Capponi -, è vero, ma avete la possibilità di seminare anche voi cose importanti: gentilezza, amicizia, aiutarvi l’uno con l’altro affinché ciascuno si senta accolto e possa accogliere altri ancora. Ricordatevi di questo messaggio potente ogni volta che guarderete questa meravigliosa opera d’arte per cui ringrazio la vostra scuola, Giulio Vesprini e tutti quelli che hanno lavorato a questo splendido risultato».

L’opera è il risultato di un lavoro complesso e creativo. «Desidero esprimere un sentito ringraziamento al sindaco e assessore alla cultura, Fabrizio Ciarapica, per il sostegno e l’entusiasmo dimostrato nei confronti di questo progetto – ha detto Giulio Vesprini -. Un grazie particolare va anche all’assessore Barbara Capponi, al dirigente scolastico, alle insegnanti e alle collaboratrici scolastiche per l’accoglienza e la disponibilità. Infine, un ringraziamento speciale va ai bambini e al mio staff, la cui cura e passione hanno reso possibile la realizzazione di questa opera, un valore che da sempre contraddistingue il nostro progetto “Vedo a Colori”».

Un progetto che quest’anno compie 15 anni e che negli ultimi giorni ha consegnato alla città altri murales: uno dal titolo “Tutti diversamente capaci” alla scuola secondaria Mestica e gli altri due al Porto dove è in corso un percorso di rigenerazione con il rifacimento ex novo dei murales che “vivono” nei suoi spazi.