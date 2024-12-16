Luigi Pizzarulli, imprenditore e figura stimata nel settore calzaturiero, è scomparso all’età di 87 anni nel primo pomeriggio di oggi. Padre di Andrea Pizzarulli, fondatore e titolare dell’azienda Civitanavi, e di Roberta Pizzarulli, avvocata civilista iscritta al foro di Macerata e patrocinante in Cassazione, Luigi era noto per la sua dedizione al lavoro e alla famiglia.

Gestiva una piccola impresa familiare, una fabbrica di scarpe situata in via Custoza. È proprio in quel luogo che, dieci anni fa, il figlio Andrea ha dato vita a Civitanavi, una realtà imprenditoriale che oggi è diventata una società quotata in borsa.

Luigi lascia la moglie Gabriella, i figli Andrea e Roberta, e un’eredità di valori legati al lavoro, alla passione e alla famiglia.

Il funerale si terrà mercoledì alle 10, con partenza dalla casa funeraria Terra e Cielo verso la chiesa di San Lorenzo e Niccolò di Moresco, nel Fermano.

(l. b.)