Controlli a tappeto a Civitanova: controllate 76 persone, 22 le multe. E’ l’esito di un servizio interforze andato in scena ieri pomeriggio nella città costiera, così come disposto dal questore a seguito di quanto stabilito dal Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto. In campo polizia, carabinieri, guardia di finanza con l’unità cinofila, la polizia locale e la polizia ferroviaria.

I controlli hanno riguardato le principali vie del centro cittadino, con particolare attenzione alla stazione ferroviaria e alle attività commerciali. Sono state 76 le persone controllate, 22 le infrazioni al Codice della strada contestate di cui una per mancanza di assicurazione, una per mancanza della revisione e le restanti per violazione della zona traffico limitata. Inoltre, sono stati sequestrati 1,7 grammi di hashish in stazione.