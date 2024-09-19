Cerimonia di benvenuto per il nuovo comandante del Norm della compagnia di Civitanova Davide Marcello Ferrara subentrato al tenente Cristian Mucci passato a dirigere il Norm di Firenze.

Serata di saluti e presentazioni ieri nella sede dell’Anc Civitanova dove il presidente Roberto Ciccola ha presentato tutta la grande squadra dei carabinieri in congedo al nuovo ufficiale chiamato a dirigere il nucleo radiomobile.

Il sotto tenente Ferrara proviene da una pluriennale esperienza dal mondo dei nuclei carabinieri subacquei con ultimo incarico a Pescara di cui era responsabile per il litorale adriatico nel tratto di mare compreso tra Marche e Puglia.

Con esperienza già acquisita sia al radiomobile sia come comandante di stazione metterà a frutto la sua professionalità sul territorio dove ha dichiarato «c’è molto da lavorare per il cittadino che reclama sicurezza».

Sposato e padre di tre figli è in possesso di due lauree: a Civitanova è arrivato già da maggio in affiancamento all’ex comandante Cristian Mucci ora al Norm di Firenze.

Come da tradizione presente alla serata il comandante di compagnia, il capitano Angelo Chiantese, Giovanna Paolone Piermanni, il presidente Unuci ten. Gianfranco Ciferri e il presidente Anb Aroldo Cameli.

A conclusione l’immancabile brindisi augurale di buon lavoro e consegna da parte del presidente Roberto Ciccola della litografia realizzata dall’artista luogotenente Giovanni Colucci e il video sulla storia di Sergio Piermanni.