Maschere viso, rossetti e lucidalabbra
in vendita senza istruzioni di sicurezza:
sequestrati 1.660 prodotti
CIVITANOVA - Operazione della Guardia di finanza nel negozio di una catena commerciale, multati i titolari
Maschere viso, rossetti e lucidalabbra messi in vendita senza le istruzioni di sicurezza.
La guardia di Finanza di Civitanova ha sequestrato 1.660 prodotti destinati alla vendita all’interno di un punto vendita di Civitanova appartenente ad una catena commerciale.
I prodotti erano privi delle istruzioni previste dalla specifica normativa sulla sicurezza destinati al consumo oltre che carenti delle indicazioni riguardanti sia i materiali utilizzati sia le precauzioni d’uso.
Si tratta di informazioni importanti per la tutela della sicurezza e della salute dei consumatori, specialmente nel caso di articoli che sono posti a contatto diretto con la persona.
I titolari sono stati sanzionati, la multa oscilla tra i 500 e i 5000 euro. L’attività svolta si inquadra nella più ampia azione condotta dalla Guardia di Finanza a tutela della salute dei consumatori.
Complimenti ancora alla GUARDIA DI FINANZA per l’ennesimo sequestro di prodotti pericolosi per la salute umana, ma dovrebbero essere più attenti ed accorti anche i consumatori, leggere le etichette e se mancanti di dati essenziali NON COMPRARE E NON FREQUENTARE CERTI NEGOZI O CENTRI COMMERCIALI ETNICI ABITUALI ALL’ILLEGALITA’.
Leggo in fondo all’articolo che “i titolari sono stati sanzionati, la multa OSCILLA tra i 500 e i 5.000 euro.”
Se sono stati sanzionati e, presumo per una serie di violazioni, si dovrebbe comunicare il totale della multa e non l’oscillazione fra il minimo ed il massimo indicati.
A rischio è prevalentemente la popolazione femminile, visto l’elenco riportato dall’articolo.