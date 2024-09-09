Maschere viso, rossetti e lucidalabbra
in vendita senza istruzioni di sicurezza:
sequestrati 1.660 prodotti

CIVITANOVA - Operazione della Guardia di finanza nel negozio di una catena commerciale, multati i titolari

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Maschere viso, rossetti e lucidalabbra messi in vendita senza le istruzioni di sicurezza.

La guardia di Finanza di Civitanova ha sequestrato 1.660 prodotti destinati alla vendita all’interno di un punto vendita di Civitanova appartenente ad una catena commerciale.

I prodotti erano privi delle istruzioni previste dalla specifica normativa sulla sicurezza destinati al consumo oltre che carenti delle indicazioni riguardanti sia i materiali utilizzati sia le precauzioni d’uso.

Si tratta di informazioni importanti per la tutela della sicurezza e della salute dei consumatori, specialmente nel caso di articoli che sono posti a contatto diretto con la persona.

I titolari sono stati sanzionati, la multa oscilla tra i 500 e i 5000 euro. L’attività svolta si inquadra nella più ampia azione condotta dalla Guardia di Finanza a tutela della salute dei consumatori.


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