Lite dopo la serata al bowling, due imputati patteggiano un anno (convertito in una pena pecuniaria), assolti gli altri due imputati. L’udienza si è svolta oggi al tribunale di Macerata davanti al gup Daniela Bellesi. I fatti contestati erano avvenuti a Civitanova e sotto accusa sono finite 4 persone che, a vario titolo, erano accusate di lesioni personali verso un ventenne. I fatti risalgono al 29 gennaio del 2022.

Quel giorno, dice l’accusa, al Bowling di Civitanova c’erano i 4 imputati, e 4 giovani di San Severino. Tra i ragazzi c’era stata una lite per motivi di poco conto e le cose sarebbero poi degenerate. «Il mio assistito – aveva spiegato l’avvocato Marco Massei, che assiste il 20enne, parte civile – si trovava con altri tre ragazzi, di San Severino. Usciti dal Bowling sono fuggiti e gli altri li hanno inseguiti. Il mio è stato raggiunto, all’altezza della rotatoria vicino al casello dell’A14».

Lì, secondo l’accusa, uno degli imputati, Tristan Mecaj, 24 anni, albanese, residente a Fermo, avrebbe ferito il 20enne settempedano, colpendolo al polso con un coltello. Il giovane sarebbe riuscito a fuggire, sanguinante, e dopo aver superato il passaggio a livello sarebbe stato raggiunto da un altro degli imputati, Eno Shoti, 31, albanese, residente a Porto San Giorgio, che lo avrebbe colpito, sempre con un coltello, sotto il costato destro (il 20enne aveva riportato una piccola ferita).

Oggi Mecaj e Shoti hanno patteggiato a un anno convertito in pena pecuniaria. Gli altri due imputati, Gjyla Zylyftari, 24, e Xhulian Koci, 21, entrambi albanesi e residenti a Fermo, sono stati assolti per non aver commesso il fatto. Gli imputati sono assistiti dagli avvocati Giuliano Giordani, Arjol Kondi, Fabio Sargenti, Daniele Sassaroli.