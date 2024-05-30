di Giorgio Fedeli e Maikol Di Stefano

Sangue e paura in piazza Garibaldi, nel cuore di Porto Sant’Elpidio. Tre feriti, uno in gravi condizioni. La Polizia ferma un uomo. Erano circa le 4,40 di questa mattina quando la centrale operativa ha raccolto l’sos lanciato per diversi feriti da arma da taglio. Sul posto si sono così precipitati gli operatori dell’emergenza con ben quattro ambulanze e due automediche.

In piazza Garibaldi sono arrivati i sanitari della Croce verde Porto Sant’Elpidio, dell’Azzurra di Porto San Giorgio, dell’Azzurra di Sant’Elpidio a Mare e di Civitanova. Con loro anche due automediche. E anche le forze dell’ordine con le Volanti della Polizia. Al loro arrivo hanno trovato quattro persone ferite. Tutte di origini nordafricane. Il più grave, un giovane tunisino (sembrerebbe un minorenne) con delle ferite da arma da taglio al gluteo e all’addome, è stato trasportato a Civitanova dove nel frattempo è atterrato anche l’elisoccorso per il trasferimento a Torrette. Il ragazzo, infatti, è andato in arresto cardiaco. E le sue condizioni sono gravissime.

Un secondo uomo, anch’esso ferito con un’arma da taglio alla guancia, al petto e alla schiena, è stato trasportato all’ospedale di Civitanova mentre un terzo, con ferite meno gravi, è stato trasportato al Murri di Fermo. C’è anche una quarta persona, meno grave, fermata dalla Polizia che ora è al lavoro per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto. A monte ci sarebbe stata una violenta discussione tra i quattro, sfociata poi nel sangue. Sulle cause e sull’esatta dinamica dell’accaduto sta lavorando la Squadra Mobile della Questura.

Sul posto sono ancora in corso gli accertamenti da parte della Polizia scientifica che è arrivata in piazza Garibaldi con i colleghi, si diceva, delle Volanti, e della Squadra Mobile. La strada che passa davanti alla pizzeria Walter, zona in cui si è consumato il grave fatto di cronaca, è stata temporaneamente chiusa dalla Polizia locale per agevolare le operazioni investigative e scientifiche della Polizia di Stato.