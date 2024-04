E’ stata inaugurata lunedì a Bologna la mostra “Mauro Evangelista Visioni Illustrazioni 1991|2024“ nello spazio Centro Servizi della BCBF, dedicato all’illustratore scomparso il 13 gennaio.

La rassegna presenta oltre ottanta illustrazioni significative: un suggestivo percorso dell’artista dagli esordi. Una passeggiata che parte e si conclude con opere inedite che rivelano nuovi aspetti dell’arte eclettica di Mauro Evangelista, tre volte Premio Andersen, Premio Emanuele Luzzati per l’illustrazione, fondatore e direttore della Scuola Internazionale d’illustrazione Ars in Fabula, ideatore dell’Ars in Fabula Grant Award in collaborazione con Bologna Children’s Book Fair.

Le prime opere in mostra sono state realizzate tra gli anni ’80 e ’90, sono le tavole che il giovane Evangelista aveva nella cartella che presentava agli editori in fiera; realizzati a china, a matita, in bianco e nero.

Il nucleo centrale della mostra è un caleidoscopio di colori, segni, forme: le prime opere selezionate alla Mostra illustratori di Bologna nel 1994 rappresentano l’inizio del percorso professionale dell’illustratore nel settore editoriale. Mauro Evangelista inizia a pubblicare con editori italiani, stranieri (Edizioni Arka, Gallucci Editore, Fabbri-Rizzoli, Giunti, Bompiani, Grimm Press, Dorling Kindersley, Penguin, Kiowon, Ragged Bear, Usborne) e affronta testi contemporanei della letteratura per ragazzi (“Marinai scuola e guai” di Anna Lavatelli, “Mistica Maëva” di Laura Walter, “In viaggio con Wolfgang” di Chiara Carminati”, “Volta la carta” di Fabrizio De André) accanto ad autori classici: da Collodi a Tolstoj, da Oscar Wilde a Frank Baum. Varie sono le tecniche magistralmente usate: matita, tecniche miste (acquerello e china, acquerello e pastelli, pastello e tempera, acquerello e matita) fino a un esperimento di pittura cinese per interpretare i racconti de “Le principesse della seta” rielaborate nell’elegante prosa di Alessandra Valtieri e mirabilmente illustrate dai pennelli di Evangelista per Bompiani.

Interessante la rilettura dei classici da parte di Evangelista: emblematico il caso di “If” di Kipling (Fabbri). Le illustrazioni sono “composizioni – sottolinea Walter Fochesato – ora lievi e leggere ora forti e decise ma animate tutte, da una risoluta volontà di sedurre, di ammaliare. Tessendo, nel contempo, una fitta serie di fili con il testo. Ora alludendo, ora svelando; ma sempre all’insegna di un operare elegante e squisito. Colori caldi, ombre morbide, tratti avvolgenti, ripetuti e colti riferimenti pittorici, malie e ironie appena accennate, pause e fughe, soprassalti e silenzi”.

In mostra anche tavole realizzate per “Raccontare gli alberi” (Rizzoli) Superpremio Andersen “Miglior libro di divulgazione del 2012” che Mauro Evangelista illustra insieme a Pia Valentinis. Un albo illustrato di altissimo livello – recita la motivazione del premio – un’idea diversa di divulgazione basandosi sul fascino discreto e al tempo stesso potente delle figure”, un viaggio in un bosco poetico, tra informazioni scientifiche e suggestioni letterarie in un continuum senza fratture alla scoperta degli alberi che ci circondano, della poesia che alimentano, dei paesaggi che abitiamo.

Le tavole più recenti (illustrazioni inedite, in bianco e nero) sono dedicate a Pulcinella, meravigliosa ossessione di Mauro Evangelista: una vena tutta da scoprire.