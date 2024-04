Incidente lungo l’A14, famiglia portata in ospedale: i genitori e due bambini. L’incidente è avvenuto intorno alle 15 di questo pomeriggio nel tratto da Porto Recanati e Civitanova. Sulla dinamica dell’incidente sono in corso gli accertamenti della polizia autostradale. L’auto su cui viaggiavano un uomo di 40 anni, la moglie di 35, e di figli di 4 anni e 9 anni, si è ribaltata un paio di volte lungo la carreggiata. Non è chiaro se nell’incidente siano rimasti coinvolti altri veicoli. Tutte le persone che erano a bordo dell’auto sono state soccorse dal 118, che ha richiesto anche l’intervento dell’eliambulanza. In base agli accertamenti, né i genitori né i figli erano in condizioni gravi. Tutti e quattro sono stati trasportati all’ospedale di Civitanova per le cure e gli accertamenti medici del caso.

(redazione CM)