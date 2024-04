È tra i dodici libri candidati al Premio Strega Poesia 2024 l’opera poetica Tande di Rosaria Lo Russo, pubblicata nel mese di settembre 2023 nella pluripremiata collana di poesia Nereidi diretta da Cristina Babino per Vydia editore, piccola casa editrice indipendente marchigiana con sede a Montecassiano. Un altro pezzo di Maceratese dunque, dopo l’opera del recanatese Adrien Bravi, rientra nella finale dell’ambito premio letterario.

La casa editrice di Montecassiano definisce l’opera di Lo Russo «un testo potente e coraggioso, in cui storia personale e storia contemporanea si intrecciano, si riflettono e si compenetrano nell’invenzione continua di una lingua che è a un tempo recupero sapiente e sfida ingaggiata verso un patrimonio linguistico e letterario modulato, senza prudenze, dai classici alla citazione pop. Lo Russo perlustra, in ogni sua possibilità, l’estensione vertiginosa di uno spazio vocale e lessicale che dalle approssimazioni della primordiale espressione infantile arriva a lambire la letteratura “canonizzata” e la cronaca, attingendo alle sorgenti gergali e del dialetto, in un’alchimia poetica sorprendente, governata ad ogni verso».

L’editore di Vydia Luca Bartoli esprime viva soddisfazione per questa prestigiosa candidatura e invia insieme a tutto lo staff i migliori auguri all’autrice Rosaria Lo Russo per le fasi successive del Premio.