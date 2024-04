Non toccate quei pini. E’ questo il senso dell’ordine del giorno presentato dai consiglieri Pd di Macerata Maurizio Del Gobbo e Narciso Ricotta. I pini in questione sono quelli dello stadio Helvia Recina, che nel progetto dell’amministrazione dovrebbero essere abbattuti per far posto ai nuovi spogliatoi.

A sollevare il caso era stato Fabrizio Giorgi, un lungo passato nel mondo dell’atletica, che era intervenuto per cercare di smuovere le coscienze, una sorta di moral suasion per rivedere l’impostazione del progetto di restyling dello stadio. Un intervento il suo che aveva suscitato una sorta di sollevazione popolare contro l’abbattimento. Anche Sinistra Italiana era intervenuta per criticare la scelta dell’amministrazione. Ora il Pd tenta la carta del Consiglio comunale.

«Si è appreso – dicono i consiglieri dem – che il progetto di riqualificazione dello stadio Helvia Recina prevede, tra l’altro, la realizzazione di spogliatoi presso la curva attualmente inutilizzata, che comporterebbe l’abbattimento dei pini ivi messi a dimora. Tale abbattimento andrebbe a svilire l’attuale assetto ambientale ed estetico che caratterizza l’intero impianto sin dalla sua costruzione e che pertanto verrebbe gravemente deturpato e snaturato. Si invita pertanto l’amministrazione comunale ad evitare in ogni modo l’abbattimento dei pini individuando soluzioni alternative che permettano di salvaguardare l’attuale stato dei luoghi ordine del giorno riguardante l’abbattimento dei pini presso lo stadio Helvia Recina per la realizzazione di spogliatoi».