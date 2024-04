di Gianluca Ginella

In un appartamento di corso Cairoli, a Macerata, trovati 46 chili di hashish e 4 etti di marijuana che sul mercato avrebbero fruttato mezzo milione di euro: arrestato un 23enne maceratese. In manette anche un cliente-pusher che è stato fermato con due panetti di hashish (150 grammi). L’operazione è dei carabinieri del Nucleo investigativo del Reparto operativo di Macerata e del Nucleo operativo di Macerata. Nell’abitazione trovata anche una pistola detenuta abusivamente.

Era notte, circa le 22, quanto ieri i carabinieri del Nucleo investigativo del Reparto operativo di Macerata sono usciti dalla casa di un 23enne di corso Cairoli con diversi borsoni pieni di hashish.

In tutto 46 chili di quella sostanza che il giovane, Riccardo Pistola, 23 anni, maceratese, deteneva in casa. Al 23enne i carabinieri sono arrivati dopo servizi di osservazione, pedinamenti e dopo che i colleghi del Nucleo operativo, in un servizio coordinato con il Reparto operativo, hanno fermato lungo viale Leopardi, l’auto su cui viaggiava un 24enne di Fabriano, originario di Ragusa. Sulla vettura c’erano due panetti di hashish (150 grammi in tutto). Droga che il giovane aveva comprato poco prima da Pistola.

A quel punto i carabinieri del Nucleo investigativo hanno messo a segno la perquisizione a casa del 23enne. All’interno i militari hanno trovato e sequestrato un ingente quantitativo di droga: 46 chili di hashish suddivisi in panetti, 411 grammi di marijuana suddivisi in quattro involucri di plastica e 10 grammi di cocaina purissima contenuta in un involucro di plastica.

I carabinieri hanno inoltre trovato 1.620 euro, ritenuti provento di spaccio, tre bilancini elettronici di precisione e quattro cellulari. Inoltre il 23enne aveva in casa una pistola Beretta, modello 35, calibro 7,65, con 23 cartucce. In base agli accertamenti svolti dai carabinieri il 23enne deteneva la pistola abusivamente. La droga poteva fruttare circa mezzo milione di euro.

Pistola, assistito dall’avvocato Caterina Ficiarà è stato portato nel carcere di Montacuto, ad Ancona. Il 24enne è invece comparso questa mattina al tribunale di Macerata per la direttissima. L’udienza si è svolta davanti al giudice Domenico Potetti. Presente il pm Stefania Ciccioli. Il 24enne si è avvalso della facoltà di non rispondere. Poi accusa e difesa (il 24enne è assistito dall’avvocato Andrea Rosati) hanno concordato per un patteggiamento: 1 anno e 8 mesi. Il giovane è libero. Le indagini proseguono sia per individuare i canali di rifornimento che hanno portato i 46 chili di droga a Macerata, sia per individuare la rete dei clienti.

«Volevo evidenziare la bravura dei colleghi del Nucleo investigativo, non era facile individuare l’appartamento nel quale era nascosta la droga – dice il colonnello Nicola Candido, comandante provinciale dei carabinieri -. E’ stato necessario insistere con servizi di osservazione e pedinamento, c’è stato poi l’intuito che il soggetto fermato per primo era andato a comprare la droga. E da lì siamo riusciti a risalire all’appartamento. È stato messo in piedi un bel dispositivo di difficile attuazione, perché in pieno centro, in una zona dove passa tanta gente. I miei sono stati veramente bravi a non farsi individuare. Togliere dal mercato quasi 50 chili di droga non è risultato di poco conto. Un bel risultato a testimonianza, se ce ne fosse bisogno, che si lavora nel settore della droga, un settore non semplice da investigare. Il lavoro è costante da parte nostra e anche i risultati arrivano».