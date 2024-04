La tragica morte di Claudia Bartolozzi in un libro che verrà presentato a Corridonia il 6 aprile. Si tratta di un testo che ripercorre il caso giudiziario legato al rinvenimento del corpo carbonizzato della donna nella sua auto il 29 ottobre del 2009. Bartolozzi, infermiera di 33 anni di Corridonia, venne trovata morta nell’abitacolo della sua auto. La vettura si trovava in contrada Alberotondo, a Macerata, ed era bruciata.

Il testo “Cercate l’assassino” è stato scritto dall’avvocato Alessandro Caruso Frezza che nel 2016 è stato incaricato dai genitori di Claudia per la riapertura del caso. Si dal 2009 le indagini avevano portato a concludere che si era trattato di un suicidio e con la richiesta di archiviazione.

Poi nel corso degli anni c’erano state diverse opposizioni alle richieste di archiviazione della procura fatte dai genitori di Claudia, convinti che la figlia sia stata uccisa da qualcuno. Per gli inquirenti comunque decisivo era lo scritto trovato nella casa di Claudia in cui la donna chiedeva scusa a tutti. L’avvocato Frezza nel chiedere la riapertura delle indagini aveva sostenuto che la perizia grafologica svolta su quel biglietto non fosse corretto.

Il libro “Cercate l’assassino” ripercorre il caso giudiziario e di cronaca cittadina offrendo «al lettore la possibilità di capire gli antefatti del dramma consumato e di individuare le piste percorribili per accertare la dinamica dei fatti e scoprire cosa sia realmente accaduto all’alba del 29 ottobre di quindici anni fa». La presentazione del libro si svolgerà alle 17 nella sala congressi dell’hotel Grasselli di Corridonia. Oltre all’autore saranno presenti i genitori di Claudia, Giuseppina e Basilio.