Mareggiata di Pasquetta, danni a chalet e strade a Porto Recanati. Le onde hanno travolto le strutture demaniali e sono arrivate fino alla strada danneggiando l’asfalto ed erodendo ulteriormente la stretta striscia di spiaggia della zona nord.

Il mare grosso che ha accompagnato le festività pasquali nella serata di ieri ha provocato un disastro, facendo letteralmente scomparire interi tratti di spiaggia. Danni anche nella zona a sud.

«Abbiamo già allertato ieri la nostra protezione civile per mettere in sicurezza le zone dove il mare aveva compiuto la sua disastrosa azione erosiva – ha riferito il sindaco Andrea Michelini – sia io che assessori e diversi consiglieri di maggioranza abbiamo monitorato l’andamento delle operazioni e l’evolversi della situazione. Abbiamo anche informato le autorità regionali di quanto stava accadendo».

In mattinata sono iniziate le operazioni per ripristinare la sicurezza ed eventualmente interdire alcune aree non percorribili. «Ci stiamo attivando nel coinvolgere ogni autorità competente al fine di farci riconoscere uno stato emergenziale che possa facilitare le operazioni di ripristino necessarie per poter garantire un minimo di sicurezza. Non è stata una Pasqua felice da questo punto di vista per la nostra cittadina» – ha concluso Michelini.

(l.b.)