Forti raffiche di vento in provincia, alberi caduti in alcuni comuni dell’entroterra e un allagamento al sottopasso in contrada Foce Asola a Civitanova con i vigili del fuoco che hanno soccorso alcune persone e hanno aiutato a portare via delle auto (alcune invece sono rimaste nell’acqua). È successo questo pomeriggio dopo le 16 quando a causa del vento si sono verificati diversi problemi in provincia. Partendo dalla costa, a Civitanova il mare ha causato un allagamento in contrada Foce Asola (lì vicino c’è lo chalet Virgola 01 nel comune di Potenza Picena). Nel locale oggi era stato organizzato un evento in occasione della Pasquetta. Alcune persone avevano parcheggiato nei pressi della foce (che di solito è quasi in secca). A causa della mareggiata si è creato un allagamento con 30-40 centimetri d’acqua (il fosso che non scaricava in mare e ha straripato). I vigili del fuoco di Civitanova sono intervenuti, intorno alle 16,10, per prestare i soccorsi ad alcune persone e le hanno portate dall’altra parte del sottopasso. Hanno inoltre aiutato a spostare delle acque che erano state raggiunte dall’acqua. Alcune vetture sono state invece lasciate sul posto dai proprietari in attesa che l’acqua scenda. Problemi anche a Porto Recanati dove il mare ha raggiunto una cabina Enel e c’è stato un incendio.

Nell’entroterra ci sono stati rami e alberi caduti sulle strade. Le zone più colpite, dove i vigili del fuoco si sono occupati dei soccorsi, sono state Urbisaglia, Caldarola, Belforte e Corridonia (in contrada Macina). Alberi e rami sono caduti su tre provinciali: la 118 a Urbisaglia, la 180 e la 134 che collega Corridonia con Mogliano. Il vento si è poi placato e alle 19 i vigili del fuoco si stavano occupando di un ultimo intervento d’emergenza a Caldarola in località Collecroce.