Tempo di riapertura per il Natural village, il resort turistico ricettivo di Porto Potenza che ha deciso di abbellire una delle sue strutture con una murale a tutta parete di Giulio Vesprini, artista muralista, grafico, nonché curatore del progetto di street art “Vedo a colori”, che dal 2009 sta dando un nuovo volto al porto di Civitanova e alle facciate delle scuole.

L’opera si intitola “Natural G0074” e trae ispirazione dai suggestivi scenari delle Marche e si intreccia indissolubilmente con l’ambiente che la ospita. Un murales che incanta e racconta dei suoni, profumi e colori di una regione dalla straordinaria bellezza paesaggistica. Un mondo figurato che diventa via via più astratto, nella ricerca di un nuovo ritmo scandito da motivi e colori. Lo sguardo segue, come rapito, il profilo delle forme, lasciandosi guidare e stupire dalla composizione.

«Ecco che una linea antracite diventa una traccia, una strada che ripercorre le meraviglie della nostra terra, tra colline, vigneti, campi di grano e mare, rivelandoci i mille colori di un paesaggio unico, da esplorare in bici, a piedi, a stretto contatto con la natura» così l’ha descritta l’artista.