E’ partita la nuova stagione della World Cup di ginnastica aerobica. La prima tappa si è svolta dal 22 al 24 marzo a Canthanede in Portogallo, con la squadra della federazione ginnastica d’Italia che ha ben iniziato, portando a casa tantissime medaglie: quattro quelle arrivate a Macerata. Arianna Ciurlanti categoria senior, Guenda Cherubini categoria junior B, Matilde Miceli categoria junior B e Anna Bisconti categoria junior A alla sua prima convocazione in Nazionale facevano parte della spedizione azzurra e si sono distinte per i risultati ottenuti.

Il primo oro è arrivato dal gruppo dell’age group formato da Lavinia Biasotti, Anna Bisconti, Camilla Cerbara, Lavinia Cereghino e Giulia Passone. Le cinque ragazze hanno totalizzato 17.100 e sono risultate le migliori, sul podio insieme a Lituania e Spagna.

Non è riuscita a esprimersi al meglio, invece, la squadra junior (Ludovica Cereghino, Guenda Cherubini, Manuel Garavaglia, Matilde Miceli e Ilaria Pagella) che ha chiuso al settimo posto la sua finale con 17.450 punti per una imprecisione in finale.

Tra le junior Guenda Cherubini come individualista sale sul terzo gradino del podio a quota 18.600, dopo aver superato le due qualificazioni e si mette al collo una bella medaglia di bronzo, mentre Matilde Miceli esordisce a livello internazionale come individualista e conquista subito la finale con un notevole punteggio di 18,40. Un piccole errore nella seconda qualificazione la porta fuori dalla finalissima.

Per pochissimo non si è vista una doppietta sul podio, perché il secondo trio italiano, tutto al femminile con Arianna Ciurlanti, Nicole Alighieri e Alice Pettinari ha mancato il terzo posto per questione di centesimi (19.438 punti).

Ma l’inno Nazionale Italiano suona per Arianna Ciurlanti (individuale) che con il suo esercizio preciso e dinamico conquista il gradino più alto del podio e mette al collo una meritatissima medaglia d’oro.

Il tifo e gli applausi sono arrivati da tutta la delegazione composta dalla direttrice tecnica Nazionale Luisa Righetti, dai tecnici Vito Iaia (responsabile della squadra senior e capodelegazione a Cantanhede) Emanuele Pagliuca, Arianna Ciucci (responsabile della squadra junior)e Giorgio Iliano. Presenti anche gli ufficiali di gara Monica Darone, referente nazionale di giuria, e Marina Nieddu, oltre al fisioterapista Alessandro Calcinaro.