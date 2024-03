Sono Alessia Righetti del TD Rimini e Leonardo Allegri del Raschiani Triathlon a vincere la prima edizione del Duathlon sprint Città di Tolentino.

I giovani talenti si sono imposti nella gara valevole anche come prima prova del circuito Adriatic Series, organizzata in sinergia con l’Amministrazione comunale dalla Flipper Triathlon. Tra gli atleti di casa vincono il titolo regionale di specialità categoria M3 Caterina Cavarischia dell’Olimpia Triathlon Camerino e categoria M6 Marcello Capponi, portacolori della stessa società ducale.

Una gara avvincente e spettacolare con una bella cornice di pubblico, che ha visto la partecipazione di tantissimi atleti giunti non solo da tutta la regione ma anche dalla Puglia, Liguria, Emilia Romagna, Abruzzo ed Umbria. Il percorso prevedeva 5 km di corsa, 20 km ciclismo e poi ulteriori 2,5 km di corsa finali. Seconda classificata fra le donne Elisa Monacchini del K3 Cremona e terza Giuseppina Piccalunga del triathlon Mob Civitanova, tra gli uomini sul podio Davide Menichelli del Doria Nuoto Loano e Alessandro Terranova del K3 Cremona. Al termine della manifestazione le premiazioni e il pasta party che si sono svolte nella bellissima cornice del circolo tennis di Tolentino.



Soddisfatta la vice sindaco e assessore allo Sport Alessia Pupo: «Una manifestazione sportiva di grande rilevanza che ha sicuramente ha dato lustro al nostro territorio e dove lo sport si è unito anche alla solidarietà con Avis, Admo e Aido. Il grazie va non solo agli organizzatori della Flipper e agli atleti partecipanti ma anche alla struttura comunale con l’ufficio Sport in primis, ai tanti volontari, a tutti coloro che si sono occupati della sicurezza degli atleti, alle tante collaborazioni, agli sponsor e alle autorità civili e sportive che sono state con noi e che hanno creduto in questo evento. Già stiamo pensando alla seconda edizione”.