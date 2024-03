Honeywell, il colosso americano della Difesa, quotato al Nasdaq con 131 miliardi di capitalizzazione annuncia la volontà di acquisire le quote di Civitanavi. Il gruppo, parte del consorzio che assembla bombe nucleari per l’arsenale Usa, ha lanciato oggi un’opa sull’azienda fondata dal civitanovese Andrea Pizzarulli. Il prezzo è di 6,3 euro cash per azione, per un totale di 200 milioni di euro.

Civitanavi, che realizza bussole ad altissima precisione in assenza di gps, era stata quotata in Borsa nel 2022 a 4 euro ad azione. Da inizio anno il titolo, scambiato su Euronext Milan, ha guadagnato il 36%. Il prezzo di acquisto rappresenta un premio di circa il 27,1% rispetto al prezzo medio di negoziazione ponderato per gli scambi delle azioni di Civitanavi nell’ultimo mese. Honeywell ha già ottenuto l’impegno dell’azionista di controllo di Civitanavi, che possiede circa il 66% delle azioni in circolazione del gruppo, a portare le proprie azioni in adesione all’offerta pubblica di acquisto.

«L’acquisizione – spiega in una nota il gruppo Usa – rafforzerà ulteriormente le capacità di Honeywell di aiutare i suoi clienti a creare dispositivi di applicazioni di volo autonomo negli aerei e in altri veicoli, e supporterà l’allineamento del portafoglio di Honeywell attorno a tre megatrend, tra cui il futuro dell’aviazione e dell’automazione. Insieme a Civitanavi, Honeywell sarà in grado di offrire un insieme più ampio di tecnologie ai suoi clienti in tutto il mondo».