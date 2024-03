Ritorna il libretto della Corsa alla Spada

Fervono i preparativi della 43° edizione della Corsa alla Spada e Palio di Camerino, che ha aperto i battenti con l’inaugurazione agli inizi di marzo dello spazio espositivo al Sottocorte Village: “Nei cassoni delle dame: tessuti, abiti e gioielli a casa Varani”. Tra le novità, in questo 2024, c’è anche la riproposizione del libretto della rievocazione storica, pubblicazione che è ferma all’ultimo numero del 2019.

«Oltre ai normali canali di promozione e al materiale necessario per divulgare le iniziative in programma dal 15 al 26 maggio – spiega la presidente Donatella Pazzelli – quest’anno verrà riproposto il tanto richiesto libretto della Corsa alla Spada. Questo rappresenta una sorta di piccola guida storico/culturale che è stata sempre realizzata prima della pandemia e che possiamo di nuovo realizzare grazie alla generosità dei nostri sponsor che all’interno trovano la possibilità di dare visibilità alla propria attività».

Ritorna così un nuovo numero di questo ricco opuscolo, che contiene gli interventi istituzionali del sindaco di Camerino, del rettore Unicam e dell’arcivescovo di Camerino-San Severino, alcuni contributi di grande valore culturale, la descrizione delle varie anime della Corsa alla Spada, l’albo d’oro e tante altre curiosità e che va ad arricchire la collana già esistente. La rievocazione storica della Corsa alla Spada e Palio si presenta quindi nell’edizione 2024 più ricca che mai.

Il ritorno nel cuore di Camerino nell’edizione 2023 e il passaggio in quello che è il tracciato vero della Corsa alla Spada, dopo sei anni di percorsi alternativi, ha procurato un’emozione fortissima in coloro che hanno vissuto questo momento, in abiti del passato o come semplici spettatori di un evento eccezionale per bellezza, esempio di resilienza e partecipazione corale nella festa del santo patrono Venanzio di una popolazione che crede nelle tradizioni.