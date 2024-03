Prende il via domani, venerdì 22 marzo, al teatro Annibal Caro di Civitanova, la seconda edizione del Civita Jazz Festival. La rassegna è inserita nel cartellone di Teatro di Primavera, promossa dall’Azienda dei Teatri, Comune – Assessorato alla Cultura, Regione Marche e Amat. Dopo il successo del 2023, Civita Jazz Festival si riaffaccia sul palco dell’Annibal Caro con altre tre serate di notevole spessore artistico, in un’edizione che avrà la voce femminile al centro.

Si parte allora domani, venerdì 22 marzo (alle 21.15), con la talentuosa cantante americana JJ Thames, soprannominata la Diva del Mississippi Blues: verrà accompagnata dalla chitarra di Luca Giordano, uno dei principali bluesman del continente europeo, e dalla sua band, per un concentrato di intensa energia e carisma.

JJ Thames è nata e cresciuta in un sobborgo di Detroit ed è entrata subito in contatto con il suono della Motown, ma anche con il suono del blues urbanizzato. Poco dopo aver compiuto diciassette anni, la famiglia Thames si trasferì a Jackson, nel Mississippi, dove JJ Thames ha incontrato profondo blues del sud, pieno di sentimento e ha trovato rapidamente la sua strada nella comunità musicale locale. Si è trasferita a New York, tornando poi nella sua base di partenza, nel Mississippi. Tutte queste lezioni di vita risuonano incondizionatamente nella sua ricca musicalità. Ora è diventata una diva del blues nella scena soul e blues, ha inciso diversi album degni di nota ed è impegnata a viaggiare per il mondo per diffondere la sua musica e il suo messaggio di perseveranza, con un’energia spietata che conquista rapidamente tutti.

Con lei sul palco, oltre al chitarrista Luca Giordano, ci saranno: Fabio Colella (batteria), Abramo Riti (tastiere) e Walter Monini (basso).

Civita Jazz Festival proseguirà poi sabato 13 aprile con Serena Brancale e il Pessime intenzioni tour e la chiusura di sabato 11 maggio sarà affidata ad un altro concerto da non perdere, con Vanessa Haynes e il suo The music of Aretha Franklin.

Biglietti online sul circuito Vivaticket/Amat, punti vendita e online e alle biglietterie dell’Azienda dei Teatri, aperta: giovedì 21 (17.30-21.30 Rossini); venerdì 22 (10-12 Annibal Caro, 17.30-19.30 Rossini e 17.30-21.30 Annibal Caro). Informazioni: Uffici TdiC 0733 812936 info@teatridicivitanova.com