Proseguono a ritmo serrato i concerti della 54^ stagione concertistica della Gioventù Musicale di Camerino, che presenterà domenica 24 marzo (alle 17:30 all’Accademia della Musica “F. Corelli”) il quinto appuntamento della rassegna. A salire sul palco dell’auditorium saranno i giovani componenti del Trio Chagall, una formazione di trio col pianoforte che lo scorso anno ha incantato per la straordinaria bravura. Il Trio Chagall, composto da Edoardo Grieco (violino), Francesco Massimino (violoncello) e Lorenzo Nguyen (pianoforte), presenterà due capisaldi della letteratura romantica per questa formazione: il Trio op.63 di Schumann e il Trio op.49 di Mendelssohn.

Il Trio Chagall si è distinto nel panorama musicale grazie alla vittoria nel 2019 del Premio “Trio di Trieste”. Nel 2018 aveva vinto nella categoria “musica da camera” ad Amadeus Factory, il primo talent dedicato ai giovani artisti dei Conservatori italiani. Nel 2020 ai componenti del Trio è stato assegnato un premio dall’Accademia Musicale Chigiana, quali migliori allievi dei corsi. Dal giugno 2019 il Trio partecipa al progetto Le Dimore del Quartetto. Definito «un trio giovanissimo, ma già molto maturo nella ricerca di soluzioni interpretative raffinate» (ARCHI magazine), il Trio Chagall è stato fondato nel 2013 presso il Conservatorio di Torino. Fondamentale per il Trio è stata la formazione presso l’Accademia Musicale di Pinerolo, accompagnata dagli studi con il Trio di Parma e con Bruno Giuranna presso l’Accademia W. Stauffer di Cremona. Il nome Chagall vuol essere un omaggio al celebre pittore, da sempre fonte di grande ispirazione per il Trio e ammirato per i suoi legami con la musica e per la forza espressiva nell’uso del colore. Attualmente il Trio Chagall prosegue gli studi all’Hochschule für musik di Basilea. Il Trio Chagall è impegnato in un’intensa attività concertistica che l’ha visto esibirsi in sedi prestigiose quali Tauber Philharmonie di Weikersheim, Reitschule di Grafenegg, Musei Vaticani, Teatro dal Verme e Conservatorio di Milano, Teatro Verdi di Trieste, Accademia Chigiana, come ospite di autorevoli istituzioni. Edoardo Grieco suona un violino Carlo Antonio e Giovanni Testore costruito a Milano nel 1764 e Francesco Massimino suona il violoncello “Oro del Reno” costruito da Gaetano Sgarabotto nel 1950 a Milano. Nel mese di agosto 2022 il Trio Chagall è stato ufficialmente ammesso all’Ecma, l’Accademia europea di musica da camera più prestigiosa al mondo, come avvenuto in passato solo al Quartetto di Cremona e al Quartetto Adorno.

Per informazioni e prenotazioni: 331.2233904; gmisedecamerino@libero.it. Il costo del biglietto, acquistabile sul luogo dei concerti, è di euro 10 intero, ridotto a 5 euro per gli studenti universitari e delle scuole superiori, omaggio per gli under 14.