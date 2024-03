«Voli di continuità dall’aeroporto di Ancona assegnati a SkyAlps», così il governatore Francesco Acquaroli dopo la riunione della giunta regionale che oggi pomeriggio si è riunita per discutere la prosecuzione dei collegamenti aerei di continuità da Ancona verso Roma Fiumicino, Milano Linate e Napoli.

Decisivo l’ok dell’Enac che ieri aveva ritenuto congrua la proposta del vettore SkyAlps che si è reso disponibile ad operare voli sulle tre rotte (Ancona-Milano Linate, Ancona – Napoli, Ancona – Roma Fiumicino). Dopo questo primo riscontro positivo oggi la giunta si è riunita e, spiega il governatore «Abbiamo approvato una comunicazione per dare via libera ad Enac sulla nuova proposta per i voli di continuità, che verranno assegnati al vettore SkyAlps. Questa è una soluzione temporanea, fino a quella definitiva.

Da Ancona, partiranno due voli andata e ritorno, mattina e sera, per Milano Linate dal lunedì al venerdì, un volo andata e ritorno il sabato mattina e la domenica sera. Un volo andata e ritorno è previsto tutti i giorni per Roma Fiumicino, mentre per Napoli ce ne sarà uno, andata e ritorno, il lunedì e il venerdì. Siamo fiduciosi che tutto quanto vissuto in questi mesi possa ormai essere messo alle spalle, e che la continuità territoriale possa finalmente produrre gli effetti sperati, eliminare quell’isolamento che tanto ci condiziona».

Dopo la vicenda dei voli cancellati da Aeroitalia, c’era stata la nota positiva con Lufthansa che aveva deciso di raddoppiare i voli per Monaco mentre il 15 marzo Ryanair aveva annunciato 40 collegamenti settimanali per Bruxelles, Catania, Düsseldorf, Cracovia e Londra.