Sarà Sandro Scipioni, a guidare il coordinamento provinciale del Partito socialista italiano (Psi). La decisione è arrivata a seguito delle dimissioni di Venanzo Ronchetti, che aveva assunto la carica un anno fa.

Scipioni, candidato sindaco a Corridonia nel 2022 ed oggi componente dell’opposizione alla testa del gruppo Corridonia Rinasce, sarà affiancato dal civitanovese Roberto Vezzoso, nominato vicecoordinatore.

«Non un nuovo partito ma un partito nuovo – sottolinea Scipioni – fedele alle tradizioni del socialismo democratico e liberale, che nel corso del secolo scorso è stato l’artefice di cambiamenti nazionali ed europei. Dopo la crisi di tangentopoli del 1994, il partito ha subito un arresto elettorale consistente ed oggi mi propongo, innanzitutto di fare ammenda delle vicende passate, al fine di ricostruire un partito che incarni principalmente tre valori: la sicurezza con i diritti, la giustizia con l’eguaglianza ed innovazione con la modernità. La volontà sarà quella, inoltre, di coinvolgere, giovani, famiglie, liberi professionisti e i rappresentati del mondo imprenditoriale, all’interno di un processo fatto di contributi programmatici, al fine di delineare una strategia qualificante per i prossimi anni». Definite le direttrici sulle quali già lavorare ad un futuro sviluppo. «Lavoro, acqua, rifiuti e sanità – afferma Scipioni – non per ultimo i processi educativi e formativi legati al mondo della scuola. Particolare attenzione verrà poi posta, essendo la nostra popolazione demograficamente avanti con l’età, verso tutte quelle iniziative a carattere sociale e assistenzialistico da parte dei Comuni e della stessa Provincia».

La sfida verterà anche sulle elezioni elettorali che a giugno interesseranno 37 Comuni della provincia di Macerata. «Siamo consapevoli del nostro scarso radicamento territoriale – spiega Scipioni – inizieremo, quindi, da subito a metterci in moto per sostenere tutti quei candidati sindaci che proporranno in itinere dei progetti coinvolgenti la cittadinanza attraverso bilanci partecipativi. Ognuno di loro potrà contare sul nostro contributo, in quanto non abbiamo alcun pregiudizio ideologico, consapevoli che oggi bisogna mettere in atto ogni misura utile e mirata per una politica del fare». Sui prossimi appuntamenti Scipioni ha annunciato. «Nei prossimi giorni terremo degli incontri con i segretari provinciali dei partiti che si identificano in uno schieramento alternativo al centrodestra e dopo le festività pasquali richiederemo dei confronti con alcuni sindaci del nostro territorio che si ripresenteranno alle elezioni comunali, partecipando inoltre alle varie iniziative territoriali».