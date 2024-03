“I meccanismi del cervello umano”

Dopo l’incontro che ha visto come protagonista Tosca, l’Unitre Civitanova propone per venerdì 22 marzo un altro appuntamento culturale, pensato per la settimana del cervello 2024, sempre nella sala conferenze del Banco Marchigiano Credito Cooperativo di viale Matteotti. Questa volta si andrà “Alla scoperta del cervello”, con il dottor Marco Pascarella, psicologo e psicoterapeuta. La rassegna è patrocinata dal Comune di Civitanova e dai Licei Leonardo da Vinci. Inizio conferenza alle 15,45. Ingresso libero con possibilità di crediti formativi.