Domenica di Forest bathing (bagni di foresta) al sentiero delle acque. È il sindaco di Pieve Torina, Alessandro Gentilucci, ad annunciare questa nuova iniziativa per questa domenica (24 marzo), in occasione della giornata internazionale delle foreste che cade nel giorno del solstizio di primavera.

«La linea che stiamo seguendo per il rilancio del territorio anche sul piano turistico – sottolinea Gentilucci – è quella di offrire gratuitamente eventi unici ad un pubblico ampio ma consapevole ed attento. Dopo il successo di domenica scorsa delle passeggiate nella storia, torniamo a proporre il Forest bathing, una immersione guidata, attraverso i sensi, nei contesti naturali, un’esperienza di benessere, in un territorio incontaminato, adatta a tutti». Sarà il “Sentiero delle Acque” ad ospitare i partecipanti. «Insieme al trekking in natura, al cicloturismo, al turismo gastronomico, Pieve Torina – conclude Gentilucci – si candida a diventare punto di riferimento per gli amanti del Forest Bathing». Per informazioni e iscrizioni: 339.5489976.